В Україні злетіли ціни на продукти – що говорять в Мінекономіки

На формування цін впливає не тільки падіння виробництва в аграрному секторі, а й енерговитрати

Уряд веде переговори з виробниками і торговими мережами для контролю цін на продукти для населення / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мінекономіки пояснили чому в Україні зросли ціни на продукти. Фактори, які до цього призвели почали формуватися ще в 2020 році.

В Міністерстві прокоментували дані по інфляції в Україні за серпень 2021 року.

"Перш за все це найбільше за останнє десятиліття падіння виробництва у вітчизняному аграрному секторі, яке склало понад 10%. Внаслідок несприятливих погодних умов аграрії недобрали 12,2% врожаю пшениці, 14,9% – насіння соняшнику, 10,3% – цукрових буряків . в результаті собівартість виробництва продукції підвищилася і сільгосптоваровиробники підняли ціни на сировину, що призвело до стрімкого зростання споживчих цін на цукор і масло", – йдеться в повідомленні.

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Окремим фактором зростання стало збільшення витратності виробництва в зв'язку з високим ціновим тиском з боку ринку енергоносіїв. Наприклад середня ціна на природний газ на європейському ринку за серпень підвищилася на 23,8%, а за рік – в 5,4 рази стала більше.

"Дзеркальна ситуація відбувалася на світових аграрних ринках в сезоні 2020-2021 років: зменшення пропозиції сільськогосподарської продукції через неврожай, протекціоністська політика окремих країн стосовно національних ринків, зростання попиту на сільськогосподарські товари з боку Китаю", – пояснили в Мінекономіки.

У той же час, там пояснили, що зараз ціни на продукти в Україні поступово стабілізуються.

"Згідно з даними Держстату, в серпні в порівнянні з липнем цього року подешевшали овочі борщового набору (від 4,5% на капусту і до 40,8% на моркву), пшоно – на 2,4%, олію соняшникову – 2%, крупа вівсяна ̶ на 1,5%, крупи гречані ̶ на 1,3%, борошно пшеничне, птиця – до 1%. Також нормалізувалася ціна на цукор", – йдеться в повідомленні.

Також, уряд веде переговори з виробниками і торговими мережами для контролю цін на продукти для населення.

Що з цінами?

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Г лава НБУ Кирило Шевченко додав, що в липні ціни зросли на 10,2% в річному вимірі, а в серпні інфляція продовжила прискорюватися, хоча в останні місяці базова інфляція стабілізувалася.

За прогнозами НБУ інфляція почне сповільнюватися в кінці 2021-го до рівня нижче 10%, а до цільових 5% поступово повернеться в 2022 році.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

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Ми також писали, що в Україні за підсумками червня 2021 року річна інфляція залишилася на рівні 9,5% , що значно вище цілі Національного банку в 5% плюс-мінус один процентний пункт.