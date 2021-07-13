В Україні знову зросли ціни. Що подорожчало найбільше

Ціни не зупиняються / Фото: Getty Images, Depositphotos
В Україні за підсумками червня 2021 року річна інфляція залишилася на рівні 9,5%, що значно вище за ціль Національного банку в 5% плюс-мінус один відсотковий пункт. Зокрема, прискорилося зростання цін на:
- оброблені продовольчі товари (+12,1% в річному вимірі);
- послуги (+8,1%);
- непродовольчі товари (+1,6%).
Зате сповільнилося зростання цін на сирі продукти харчування (до 5,1% рік до року), повідомили в Національному банку України (НБУ). А адміністративно регульовані ціни підвищилися на 18%.
Продукти
- Прискорилося зростання цін на соняшникову олію і продукти її переробки – майонези, маргарини, спреди.
- Молоко стало дорожчати швидше через збільшення вартості кормів і скорочення виробництва.
- Високі світові ціни на цукор і поганий урожай цукрових буряків зумовили подальше подорожчання цукру на внутрішньому ринку.
- Макаронні і кондитерські вироби, м'ясні та молочні продукти теж подорожчали – через збільшення виробничих витрат на сировину.
- Ціни на ягоди сповільнили зростання через сезонне збільшення пропозиції. Те ж стосується ранніх овочів.
Інші товари
Найсильніше дорожчала фармацевтична продукція, меблі та побутова техніка. Відновилося зростання цін на товари для особистого догляду та електроніку.
Водночас темпи падіння цін на одяг і взуття залишилися на рівні попереднього місяця, а подорожчання автомобілів дещо сповільнилося.
Послуги
Швидше за все дорожчали такі послуги:
- харчування в кафе, ресторанах тощо;
- квитки в кіно і на концерти, а також інші послуги сфери культури і відпочинку;
- страхування особистого транспорту;
- кабельне телебачення та інтернет;
- таксі.
При цьому сповільнилося зростання вартості туристичних послуг.
Тарифи
Вартість природного газу для населення продовжила стрімко рости в річному вимірі насамперед на тлі низької бази порівняння. Водночас у місячному вимірі подорожчання виявилося незначним через введення річних контрактів з фіксованими тарифами.
Збільшення виробничих витрат, зокрема на пальне і оплату праці, позначилося на вартості транспортних послуг. У червні зросли тарифи на проїзд у громадському транспорті в декількох обласних центрах. Прискорилося також подорожчання алкогольних напоїв, насамперед через підвищення цін на пиво.
Нагадаємо, раніше перевірка "Сьогодні" показала, що за борщ і окрошку доводиться платити все більше: