В Украине взлетели цены на продукты – что говорят в Минэкономики

На формирование цен влияет не только падение производства в аграрном секторе, а и энергозатраты

Правительство ведет переговоры с производителями и торговыми сетями для контроля цен на продукты для населения / Фото: Коллаж: Сегодня

В Минэкономики обьяснили почему в Украине выросли цены на продукты. Факторы, которые к этому привели начали формироваться еще в 2020 году.

В министерстве прокомментировали данные по инфляции в Украине за август 2021 года.

"Прежде всего это самое большое за последнее десятилетие падение производства в отечественном аграрном секторе, которое составило более 10%. Вследствие неблагоприятных погодных условий аграрии недобрали 12,2% урожая пшеницы, 14,9% – семена подсолнечника, 10,3% – сахарной свеклы. В результате себестоимость производства продукции повысилась и сельхозтоваропроизводители подняли цены на сырье, что привело к стремительному росту потребительских цен на сахар и масло", – говорится в сообщении.

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Отдельным фактором роста стало увеличение затратности производства в связи с высоким ценовым давлением со стороны рынка энергоносителей. Например средняя цена на природный газ на европейском рынке за август повысилась на 23,8%, а за год – в 5,4 раза стала больше.

"Зеркальная ситуация происходила на мировых аграрных рынках в сезоне 2020-2021 годов: уменьшение предложения сельскохозяйственной продукции из-за неурожая, протекционистская политика отдельных стран в отношении национальных рынков, рост спроса на сельскохозяйственные товары со стороны Китая", – объяснили в Минэкономики.

В то же время, там объяснили, что сейчас цены на продукты в Украине постепенно стабилизируются.

"Согласно данным Госстата, в августе по сравнению с июлем этого года подешевели овощи борщевого набора (от 4,5% в капусту и до 40,8% в морковь), пшено – на 2,4%, масло подсолнечное – 2%, крупа овсяная ̶ на 1,5%, крупы гречневые ̶ на 1,3%, мука пшеничная, птица – до 1%. Также нормализовалась цена на сахар", – говорится в сообщении.

Также, правительство ведет переговоры с производителями и торговыми сетями для контроля цен на продукты для населения.

Что с ценами?

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Г лава НБУ Кирилл Шевченко добавил, что в июле цены выросли на 10,2% в годовом измерении, а в августе инфляция продолжила ускоряться, хотя в последние месяцы базовая инфляция стабилизировалась.

По прогнозам НБУ инфляция начнет замедляться в конце 2021-го до уровня ниже 10%, а до целевых 5% постепенно вернется в 2022 году.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

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Мы также писали, что в Украине по итогам июня 2021 годагодовая инфляция осталась на уровне 9,5%, что значительно выше цели Национального банка в 5% плюс-минус один процентный пункт.