Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 💥 Обострение на Донбассе 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

В Украине взлетели цены на продукты – что говорят в Минэкономики

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
10 сентября, 14:05
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На формирование цен влияет не только падение производства в аграрном секторе, а и энергозатраты
Правительство ведет переговоры с производителями и торговыми сетями для контроля цен на продукты для населения
Правительство ведет переговоры с производителями и торговыми сетями для контроля цен на продукты для населения / Фото: Коллаж: Сегодня

В Минэкономики обьяснили почему в Украине выросли цены на продукты. Факторы, которые к этому привели начали формироваться еще в 2020 году.

В министерстве прокомментировали данные по инфляции в Украине за август 2021 года.

"Прежде всего это самое большое за последнее десятилетие падение производства в отечественном аграрном секторе, которое составило более 10%. Вследствие неблагоприятных погодных условий аграрии недобрали 12,2% урожая пшеницы, 14,9% – семена подсолнечника, 10,3% – сахарной свеклы. В результате себестоимость производства продукции повысилась и сельхозтоваропроизводители подняли цены на сырье, что привело к стремительному росту потребительских цен на сахар и масло", – говорится в сообщении.

Реклама

Отдельным фактором роста стало увеличение затратности производства в связи с высоким ценовым давлением со стороны рынка энергоносителей. Например средняя цена на природный газ на европейском рынке за август повысилась на 23,8%, а за год – в 5,4 раза стала больше.

"Зеркальная ситуация происходила на мировых аграрных рынках в сезоне 2020-2021 годов: уменьшение предложения сельскохозяйственной продукции из-за неурожая, протекционистская политика отдельных стран в отношении национальных рынков, рост спроса на сельскохозяйственные товары со стороны Китая", – объяснили в Минэкономики.

В то же время, там объяснили, что сейчас цены на продукты в Украине постепенно стабилизируются.

"Согласно данным Госстата, в августе по сравнению с июлем этого года подешевели овощи борщевого набора (от 4,5% в капусту и до 40,8% в морковь), пшено – на 2,4%, масло подсолнечное – 2%, крупа овсяная ̶ на 1,5%, крупы гречневые ̶ на 1,3%, мука пшеничная, птица – до 1%. Также нормализовалась цена на сахар", – говорится в сообщении.

Также, правительство ведет переговоры с производителями и торговыми сетями для контроля цен на продукты для населения.

Что с ценами?

Реклама

Глава НБУ Кирилл Шевченко добавил, что в июле цены выросли на 10,2% в годовом измерении, а в августе инфляция продолжила ускоряться, хотя в последние месяцы базовая инфляция стабилизировалась.

По прогнозам НБУ инфляция начнет замедляться в конце 2021-го до уровня ниже 10%, а до целевых 5% постепенно вернется в 2022 году.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

Реклама

Мы также писали, что в Украине по итогам июня 2021 годагодовая инфляция осталась на уровне 9,5%, что значительно выше цели Национального банка в 5% плюс-минус один процентный пункт.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Главное про Деньги
Тарифы на газ
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.73

Евро (€)

31.62

Российский рубль (₽)

0.37

Опрос
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Опрос
Опрос
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять