В Україні простоюють атомні та вугільні блоки через імпорт струму з РФ, – Тимошенко

Атомні і вугільні електростанції в Україні змушені зупиняти роботу через схеми імпорту електроенергії з Росії та Білорусі. Про це заявила народний депутат ( "Батьківщина") Юлія Тимошенко, повідомляє "Obozrevatel".

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"Ми маємо вдвічі більші можливості генерувати електроенергію, ніж сьогодні споживаємо. У нас простоюють наші атомні блоки, у нас немає ринку збуту для нашої теплової електроенергії. А в цей час замість того, щоби правильно побудувати наше виробництво, беруть і завозять імпортну електроенергію з Росії і з Білорусії, закриваючи наші власні потужності", – зазначила нардеп в ефірі телеканалу "Україна24".

Імпорт електроенергії з Росії і Білорусі в умовах профіциту власних генеруючих потужностей політик назвала абсурдом.

За її словами, у президента є достатньо повноважень, щоб буквально за 1 годину припинити весь безлад із імпортом електроенергії з Росії і Білорусі.

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"Достатньо однієї години робочого часу президента для того, щоби припинити весь безлад з ввезенням і постачанням електроенергії по імпорту, що абсолютно недопустимо. Сьогодні у президента в руках вся абсолютно влада – уряд, силовики, всі регулятори, більшість в парламенті, є всі інструменти", – заявила Тимошенко.

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Нагадаємо, Україна відновила імпорт російської електроенергії з січня 2021 року. За перші два місяці було імпортовано майже 600 млн кВт·годин на суму 900 млн грн.

Поставки здійснюються як напряму з Росії, так і в обхід – через Білорусь. Основним імпортером струму з Білорусі стала компанія "Дніпросталь-Енерго" Віктора Пінчука.

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