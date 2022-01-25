В Україні можуть запровадити сімейне декларування – що це і кого торкнеться

Розповідаємо, що таке сімейне податкове декларування та кого доведеться вносити до документів

Навіщо українцям сімейне декларування / Фото: Getty Images, колаж УНІАН/Сьогодні

В Україні заговорили про запровадження сімейного податкового декларування, що дозволить користуватися пільгами тих членів сім'ї, які їх не використовують.

Про це розповів голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев, інтерв'ю "OBOZREVATEL".

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Що таке сімейне декларування?

Сімейне декларування передбачає, що людина може внести до своєї декларації інформацію, наприклад, про пенсіонера, який проживає разом з ним та має певні пільги.

Але оскільки така людина не має доходів та не сплачує податки – то не користується своєю пільгою.

На думку Гетьманцева, це справедливо, якщо люди ведуть спільне сімейне господарство.

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Податкова знижка на освіту

Батьки, які платять за освіту своїх дітей, можуть отримати назад частину грошей за навчання. Йдеться про такі види освіти:

дошкільна;

позашкільна;

загальна середня;

професійно-технічна;

вища;

навчання в аспірантурі.

Окрім батьків, оформити податкову знижку може і сам студент, якщо він офіційно працевлаштований, сплачує податки та досяг повноліття.

Також для отримання коштів назад необхідно проходити навчання лише в українських освітніх закладах.

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Звертатися потрібно до територіального органу Державної податкової служби за місцем вашої реєстрації з необхідним пакетом документів і у разі успішного розгляду, ви отримайте 18% вартості навчання.

"Сьогодні" також писали, якими новими податками обклали українців у 2022 році і хто може не платити податок землю.