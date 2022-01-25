В Украине могут ввести семейное декларирование – что это и кого коснется

Рассказываем, что такое семейное налоговое декларирование и кого придется вносить в документы

Зачем украинцам семейное декларирование / Фото: Getty Images, коллаж: УНИАН/Сегодня

В Украине заговорили о введении посемейного налогового декларирования, которое позволит пользоваться льготами тех членов семьи, которые сами их не используют.

Об этом рассказал глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев в интервью "OBOZREVATEL".

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Что такое семейное декларирование?

Семейное декларирование предусматривает, что человек может внести в свою декларацию информацию , например, о пенсионере, который проживает вместе с ним и имеет определенные льготы.

Но поскольку такой человек не имеет доходов и не платит налоги – то не пользуется своей льготой.

По мнению Гетьманцева, это не справедливо, если люди ведут общее семейное хозяйство.

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Налоговая скидка на образование

Родители, которые платят за образование своих детей могут получить назад часть денег за обучение. Речь идет о таких видах образования:

дошкольное;

внешкольное;

общее среднее;

профессионально-техническое;

высшее;

обучение в аспирантуре.

Кроме родителей, оформить налоговую скидку может и сам студент, если он официально трудоустроен, платит налоги и достиг совершеннолетия.

Также, для получения средств назад необходимо проходить обучение только в украинских образовательных учрежениях.

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Обращаться нужно в территориальный орган Государственной налоговой службы по месту вашей регистрации с необходимым пакетом документов и в случае успешного рассмотрения, вы получите 18% от стоимости обучения.

"Сегодня" также писали, какими новыми налогами обложили украинцев в 2022 году и кто может не платить налог на землю.