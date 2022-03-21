В Росії відмовились від продажів в кредит: що тепер не можна придбати в борг

Для роздрібної торгівлі кредити і розстрочка — це доволі ризиковані інструменти зараз

Магазини електроніки не дають техніку в кредит / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У російських магазинах відмовляються від продажів в розстрочку і кредит, оскільки це їм тепер не вигідно.

Про це повідомляють "Известия".

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Так, продажі в кредит припинені в монобрендовій мережі Apple re: Store, керованої Inventive Retail Group (IRG). У розстрочку придбати техніку тепер неможливо і в "М. відео-Ельдорадо".

За словами провідного аналітика Mobile Research Group Ельдара Муртазіна, розстрочки, що спільно надавали рітейлери і виробники, можливо, не повернуться в магазини електроніки ще кілька років. Кредити, можливо, де-не-де збережуться, проте для роздрібної торгівлі це ризикований інструмент.

"Гроші від банків вони отримують з деякою затримкою. Через волатильність курсів валют до моменту отримання коштів проданий пристрій в рублях може вже значно подорожчати", — каже експерт.

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Та й взагалі, охочих купувати техніку (яка і так подорожчала) в кредит з такою високою процентною ставкою буде невелика кількість. Тож ця послуга найближчим часом буде не надто популярною.

Полиці російських супермаркетів спорожніли

У Росії постачання соку та молока зриваються через нестачу тари для зберігання продукції. Учасники ринку фіксують дефіцит тетрапаку (паковання, що складається з декількох шарів картону, поліетилену і фольги) та картону.

З постачанням гнучкого паковання поки що проблем немає, але якщо іноземні власники виробництв у Росії зупинять заводи, то можуть виникнути проблеми і з ним, вважає виконавчий директор Національної конфедерації пакувальників Олександр Бойко.

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Раніше ми розповідали, як росіяни будуть жити під санкціями, а також писали, чому Китай не зможе захистити агресора.