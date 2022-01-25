У лютому Україна почне закуповувати та закачувати газ у підземні сховища — Шмигаль

Водночас прем'єр-міністр зазначив, що ціна на газ до кінця поточного опалювального сезону змінюватися не буде

Шмигаль заявив, що Україна закачуватиме газ у наступному місяці/Колаж: "Сьогодні"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з лютого НАК "Нафтогаз" розпочинає планову закупівлю та закачку в сховища газу на наступний опалювальний сезон.

Про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова".

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"З наступного місяця НАК "Нафтогаз" розпочинає планову закупівлю і закачку газу в українські сховища на наступний опалювальний сезон. Обсяги компанією уточнюються, і звичайно оприлюднюють в належний спосіб. Фактично ми вважаємо, що спокійно пройдемо наступний опалювальний сезон", — сказав Шмигаль.

Крім того, прем'єр-міністр зазначив, що поточний опалювальний сезон Україна проходить напружено, але спокійно. Ціни на газ до кінця сезону змінювати не будуть.

Що відбувається із цінами на газ?

Під час цього опалювального сезону з газовою кризоюзіткнулася не одна Україна, він скував усю Європу.

Біржові ціни на газ цієї зими доходили до 2000 доларів. За словами аналітика та економіста Олексія Лупоносова, зниження вартості варто чекати навесні.

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Лупоносов вважає, що новий стрибок цін спровокували США, які продали скраплений газ до Китаю, тоді як Європа чекала на їхню підтримку.

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