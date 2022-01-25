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В феврале Украина начнет закупать и закачивать газ в подземные хранилища — Шмыгаль

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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25 января, 06:41
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В то же время премьер-министр отметил, что цена на газ до конца текущего отопительного сезона меняться не будет
Шмигаль заявил, что Украина будет закачивать газ в следующем месяце/Коллаж: "Сегодня"
Шмигаль заявил, что Украина будет закачивать газ в следующем месяце/Коллаж: "Сегодня"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с февраля НАК "Нафтогаз" начинает плановую закупку и закачку в хранилища газа на следующий отопительный сезон.

Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова".

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Подробности

"Со следующего месяца НАК "Нафтогаз" начинает плановую закупку и закачку газа в украинские хранилища на следующий отопительный сезон. Объемы компанией уточняются, и обычно обнародуют надлежащим образом. Фактически мы считаем, что спокойно пройдем следующий отопительный сезон", — сказал Шмыгаль.

Кроме того, премьер-министр отметил, что текущий отопительный сезон Украина проходит напряженно, но спокойно. Цены на газ до конца сезона менять не будут.

Что происходит с ценами на газ?

Во время этого отопительного сезона с газовым кризисом столкнулась не одна Украина, он сковал всю Европу.

Биржевые цены на газ этой зимой доходили до 2000 долларов. По словам аналитика и экономиста Алексея Лупоносова, снижение стоимости следует ожидать весной.

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Лупоносов считает, что новый скачок цен спровоцировали США, которые продали сжиженный газ в Китай, тогда как Европа ждала их поддержки.

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