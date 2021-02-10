В "Енергоатомі" пройшли обшуки через корупційні схеми

Сьогодні в державній компанії "Енергоатом" пройшли обшуки з боку правоохоронних служб, які перевіряють навмисне доведення до збитковості і наявність корупційних схем в компанії. Про це повідомив ексспівробітник компанії Олег Поліщук у своєму Facebook, пише "Politeka".
"В Енергоатомі сьогодні ранок розпочався не так добре, як погода на дворі. Правоохоронці завітали з обшуками, прямо на Назарівську, 3", – сказав Поліщук.
За його словами, саме там знаходиться керівництво "Енергоатому".
"Воно й не дивно, зливати електричну енергію собі в збиток і приватному бізнесу в прибуток юридичною мовою називається кримінально-каране діяння. За такі діяння в цивілізованих країнах карають. А ми ж саме в такій живемо, правда?!" – додав Поліщук.
Нагадаємо, компанія "Енергоатом" продає енергію собі у збиток та за підсумками 2020 року отримала 7,4 млрд гривень боргу.
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