УЗ підвищує тарифи на перевезення попри дуже погану якість послуг, – Диняк

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"Укрзалізниця" підвищує тарифи на вантажні перевезення, але якість цих перевезень стає дедалі гірша. Тож якщо компанія не хоче втратити довіру клієнтів, із цим потрібно боротися. До того ж, гроші, які заробляє УЗ, ідуть на шалені зарплати керівництва, водночас працівники компанії звільняються. Про це заявив генеральний директор гірничодобувної компанії "Юнігран" Сергій Диняк, пише "Оbozrevatel".

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"Якщо підвищення буде поетапним, а не різким, то ми готові його обговорювати. Але хотілося б, щоб за підняттям ціни на залізничні перевезення все-таки і покращувались і самі послуги. Вагони залізниця не в змозі поставити, ми працюємо з приватними напіввагонами або іншими видами перевезень. Раніше залізниця анонсувала, що кожен вагон на добу буде проходити не менше ніж 200 км, щоб доставка продукції була своєчасна. На жаль, і цього немає. Навпаки – подача вагонів, проходження шляху вагонів – все це подовжилося. І ми, як відправники вагонів і споживачі послуг, дуже на цьому втрачаємо", – розповів Деняк.