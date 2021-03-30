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"Укрзалізниця" змінила розклад через аварію під Запоріжжям: як підуть поїзди

30 березня, 14:46

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Для пасажирів частини залізничних рейсів запустять автотранспорт

"Укрзалізниця" не змогла повністю відновити рух поїздів на ділянці між Дніпром і Запоріжжям після вчорашнього сходження поїзда "Інтерсіті" з рейок, там зараз тривають ремонтні роботи.

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Про це повідомляє пресслужба акціонерної компанії.

Рух потягів між Запоріжжям та Дніпром тимчасово закрито, а потяги з/на Маріуполь, Новоолексіївку, Запоріжжя пущено в об'їзд. А тим часом організовано автобуси для підвозу пасажирів.

  • №4/3 Ужгород — Запоріжжя буде зупинено на станції Дніпро, пасажирів доправлять автобусами до/з Запоріжжя.
  • №732/731 Київ — Запоріжжя зробить зупинку на станції Дніпро.

Затримка цих потягів на зворотне відправлення зі станції Дніпро складе 30 і 10 хвилин відповідно для синхронізації з підвозом пасажирів із Запоріжжя. Для зручності посадки ці поїзди будуть подані на 2-гу платформу.

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  • №88/87 Новоолексіївка — Ковель буде курсувати зміненим маршрутом через Запоріжжя — Нікополь — Апостолове — Кривий ріг — Сортове — П'ятихатки.

Пасажирам, яким необхідно дістатися станції Синельникове, організовано трансфер автотранспортом. Це стосується і пасажирів до станції П'ятихатки, яких буде доставлено автотранспортом до поїзда Новоолексіївка — Ковель.

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В компанії також заявили, що про конкретний термін відновлення потяга "Інтерсіті", який зійшов з рейок, можна буде казати вже після огляду поїзда в депо, а поки тривають роботи з його підйому. Однак там наголосили, що скорочень маршрутів "Інтерсіті+" не планують.

Вчора сайт "Сьогодні" писав, що через аварія "Інтерсіті" під Запоріжжям сім поїздів запізнюються. В компанії зауважили, що затримка в основному складе дві години, однак попередили, що точний час може коригуватися.

Відео: Сьогодні

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Укрзалізниця аварія Запоріжжя поїзда затримка рейси рейки Інтерсіті

Джерело: Сьогодні

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