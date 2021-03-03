"Укртелеком" відзвітував про результати роботи за 2020 рік

Оператор фіксованого зв’язку та послуг інтернету ПАТ "Укртелеком" представив результати діяльності компанії за 2020 рік. Згідно з прес-релізом компанії, у 2020 році ПАТ "Укртелеком" отримав 6,2 млрд грн загального доходу, а показник рентабельності EBITDA margin покращився на 1,8 процентних пункти і становить 27,3%. Компанія продовжує модернізацію своєї телекомунікаційної мережі. Минулого року оператор інвестував у розвиток мережі 700 млн грн, побудувавши 10 тис. км волоконно-оптичних ліній, завдяки яким до нової мережі швидкісного оптичного інтернету було підключено сотні сільських населених пунктів України. А це означає, що тисячі їх мешканців можуть вільно користуватися швидким інтернетом і всіма послугами, сервісами та благами цивілізації, які можливі при використанні інтернету.

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У компанії наголошують, що підключення невеликих населених пунктів до інтернет-послуг "як у місті" – впевнені кроки на шляху до скорочення цифрового розриву у країні. Таким чином "Укртелеком" продовжує реалізовувати проекти з розширення географії оптичного інтернет-покриття, залучаючи європейських партнерів. Відповідно, тепер ще більше українців, навіть у найвіддаленіших селах, зможуть користуватися швидкісним інтернетом та сучасними послугами та сервісами. За даними оператора у 2020 році 60% нових абонентів підключалися до інтернет-послуг виключно на нову оптичну мережу. У 2019 році цей показних складав 40% від нових підключень.

Оператор продовжує розвивати сучасні телекомунікації для потреб важливих об’єктів соціальної та адміністративної інфраструктури країни.

Наприклад, підключення громад до "оптики" – це нові можливості для розвитку місцевого бізнесу, нові робочі місця, цифровізація ключових об’єктів інфраструктури. Нове дихання та нові можливості також отримають соціальні об’єкти, малий та середній бізнес. Загалом до оптичного інтернету від "Укртелекому" наразі підключено понад 360 об’єднаних територіальних громад, з них минулого року до оптики приєдналися 135.

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Варто сказати, що минулого року до швидкісного оптичного інтернету підключено понад 200 медичних закладів, майже 500 навчальних та 250 об’єктів бізнес-концентрації.

Загалом кількість користувачів оптичного інтернету від "Укртелекому" за рік зросла вдвічі, що вкотре свідчить про потребу мешканців країни у швидкому доступі до мережі. Тому оператор продовжує реалізовувати проекти з розвитку оптичної інфраструктури, у тому числі і локальні, які передбачають заміну міді на оптику. Завдяки таким проектам з модернізації мідної інфраструктури зростає і кількість домогосподарств, охоплених оптикою.

У 2020 році "Укртелеком" перерахував майже 1,9 млрд грн податків та інших платежів до бюджетів усіх рівнів.

Нагадаємо, "Укртелеком" пропонує дієвий шлях для досягнення амбітної цілі Міністерства цифрової трансформації України щодо забезпечення 95% сільського населення можливістю підключення до високошвидкісного інтернету.

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