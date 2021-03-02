Українські компанії, на відміну від європейських, проводять екомодернізацію без державної допомоги, – глава Метінвесту

Так, у 2020 році Метінвест вклав у модернізацію аглофабрики понад 160 млн доларів США

Україні та її компаніям знадобиться суттєва фінансова допомога, щоб досягти нульового показника викидів вуглецю до 2050 року. Зараз же промислові компанії в Україні проводять модернізацію виробництва відповідно до екологічних норм за власні гроші, тоді як європейські – отримують фінансування в рамках програм переходу на зелені технології. Про це в інтерв'ю Brussels Times заявив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

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"На відміну від багатьох компаній в ЄС, які отримують підтримку від Європейської комісії для модернізації та переходу на зелені технології, українським компаніям доводиться самостійно фінансувати свої проєкти з модернізації, оскільки державної допомоги немає", – сказав Риженков.

Зокрема, він нагадав, що у 2020 році Метінвест завершив модернізацію аглофабрики на ММК ім. Ілліча, вклавши в цей проєкт понад 160 млн доларів США.

Він висловив надію, що подальші дії уряду України щодо зниження викидів CO2 і гармонізація українського екологічного законодавства з європейським "відкриють українським компаніям доступ до фінансових ресурсів для прискорення модернізації та декарбонізації національних галузей".

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У той же час гендиректор Метінвесту розраховує на те, що влада ЄС "ретельно оцінить і вивчать" можливі наслідки, перш ніж прийняти остаточне рішення про формат і обсяг застосування так званого вуглецевого податку або CBAM.

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"Врешті-решт, для декарбонізації всієї Європи будуть потрібні зусилля кожної конкретної країни, в тому числі і України. При цьому важливо зробити так, щоб декарбонізація не привела до деіндустріалізації ЄС і України зокрема. Імпорт з України є важливою частиною моделі по перекату сталевої продукції, яка приносить значну користь ринку ЄС", – зазначив Риженков.

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