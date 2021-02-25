Українки пориваються народжувати в США. У чому причина і скільки це коштує

Медичний центр у Маямі став справжньою Меккою для українських породіль

Сердь українок стають дедалі популярнішими пологи за океаном. Причина проста: діти, народжені в США, автоматично отримують громадянство цієї країни. А після досягнення 21 року можуть забрати туди батьків. Тим паче що в українських лікарнях не рідкість побори і пологи "по-чорному".

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Але коштує американський паспорт для дитини дорого, дізналася в Маямі кореспондентка "Сьогодні" Зоряна Степаненко. Загалом майбутнім мамам потрібно накопичити близько 30 тис. доларів.

Відео: Сьогодні

Аліна Гао збирається стати мамою вдруге. Вона українка, її чоловік – китаєць. Пара працює у великій міжнародній компанії і живе буквально на валізах – за два роки змінила вже чотири країни. Але народжувати і вперше, і вдруге Аліна вирішила саме в США.

"Як і всі батьки, ми хочемо для своїх дітей найкращого. І я вважаю, що подарувати їм американське громадянство – це хороша інвестиція в їхнє майбутнє", – говорить Аліна.

Для других пологів вона вибрала Маямі. Це місто вже стало справжньою Меккою для українських породіль. А все тому, що місцевим медичним центром керує українка. Вона ж – одна з найкращих гінекологинь міста.

Щоб стати пацієнткою цього медцентру, потрібно заплатити мінімум 7000 доларів. Половину суми забирає собі лікарня, половину – лікар, який приймає пологи. Але це не остаточний рахунок.

"Потрібно мати буферний запас грошей на непередбачувані витрати. Окремо оплачується реанімація, неонатолог... А в разі кесаревого розтину або ускладнених пологів ми завжди кличемо неонатолога", – розповідає гінекологиня Світлана Масляк.

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Зазвичай "пологовий тур" триває три місяці. Породіллі приїжджають заздалегідь, а додому повертаються з місячною дитиною. Все в цілому – авіапереліт, медпослуги, оренда житла, проїзд і харчування – Аліні стане у 30 тис. доларів.

У розпал пандемії було ще дорожче, каже консультантка з пологів у США Оксана Сигіневич. Адже американські паспорти немовлятам замість трьох днів оформлювали по три місяці. І весь цей час матері доводилося забезпечувати проживання в Штатах. Нині в Маямі фактично немає карантину, всі організації працюють.

За даними "Сьогодні", до пандемії в США народжували пів тисячі українок на рік. Після впровадження обмежень ця кількість знизилася вдвічі.

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