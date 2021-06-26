Україні загрожують позови на 10 млрд дол. у разі введення акцизу на зелений струм, – Буймістер

"Акциз – це ще означає вбити в принципі перспективи нашої енергетичної та економічної інтеграції з Європейським Союзом", – додала нардеп

/ Фото: freepik.com

Намірами запровадити акцизний збір на виробництво зеленої енергії Україна грає на боці Росії, яка є противником відновлюваної енергетики, і у разі початку дії нового податку на державу посипеться шквал міжнародних арбітражів на загальну суму 10 мільярдів долларів. Про це в ході круглого столу Європейської бізнес асоціації заявила народна депутатка України Людмила Буймістер, повідомляє "Оbozrevatel".

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"В цій логіці акцизу є одна величезна проблема. Що податок бізнес заплатить в будь-якому разі, а от чи отримає він накопичені борги за зелений струм? Як показала практика останнього року, дуже і дуже непевна перспектива", – заявила депутатка.

Вона повідомила, що в умовах, коли проти України мають подати 10 компаній позови в міжнародні арбітражі, і вже є навіть 1 активний арбітраж, є ризик, що всі інші інвестори так само підуть в арбітражі, а загальна сума позовних вимог сягне 10 млрд долл.

"Акциз це не тільки позови на 10 мільярдів доларів. Це ще означає вбити в принципі перспективи нашої енергетичної і економічної інтеграції з Європейським Союзом", - сказала Буймістер.

Вона розповіла, що в Україні є низка дуже небезпечних міфів щодо зеленої енергетики, причому міфи ці абсолютно пропагандистські російські, проштовхуються в наш інформаційний простір так само, як і вся московська пропаганда.

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"І міфи ці наступні. Що зелена енергетика найдорожча. Що взагалі атомна найдешевша, і нам треба користуватися тільки атомною енергетикою. Я пам’ятаю, ще Путін колись казав, що ніхто про пташок не подумав. Все це – частина величезної геополітичної гри. І з "Північним потоком-2", і з вбивством або намаганнями обмежувати розвиток альтернативних джерел енергії, зокрема в Україні", - пояснила депутатка.

Вона додала, що в Європі 30 років будувалися виключно активи із зеленої генерації, і сьогодні в світі жодних інших проєктів світові банківські фінансові установи не фінансують.

"Ніхто сьогодні не інвестує в вугільні станції, навіть в атомну енергетику, хіба що дуже вибірково. А зелена енергетика – це основа розвитку сьогодні енергетичної галузі в світі, не тільки в Україні. То, якщо ми хочемо до західного світу, то й нам потрібно цей тренд продовжувати і не зменшувати показники, які ми хочемо досягнути до 2035 року", – сказала нардеп.

На її думку, дуже бентежним є факт, що уряд хоче запровадити акцизний збір і паралельно зменшує цілі щодо розвитку зеленої енергетики з 30% до 17% в загальному виробництві.

"Якщо у нас буде тільки вугільна генерація та атомна, про які європейські ринки ми можемо в перспективі в принципі говорити? Для всієї нашої промислової продукції, і сільськогосподарської також. Що нам тоді залишиться? Тільки одне – йти на поклон до Москви і до Китаю. І шукати ринки тільки східні для власної продукції, тому що в Європі нас вже ніхто чекати не буде", – резюмувала Буймістер.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою 3,2%.

Під час обговорення проєкту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на зелену електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проєкти.