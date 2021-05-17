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Українці вважають корупцію головною перешкодою до поліпшення рівня життя – дослідження

17 травня, 18:26

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

За її словами, корупція заважає розвиватися українській економіці, а відповідно не поліпшується життя українців

Директор зі зв'язків з громадськістю та комунікацій SCM Наталя Ємченко заявила, що згідно з дослідженнями експертів, українці вважають корупцію головним ворогом покращення життя громадян.

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Про це вона заявила в ефірі "Україна 24".

"Корупція – те, що заважає розвиватися економіці... Економіка, як щось таке незрозуміле для звичайної людини, насправді наповнює життя звичайних людей дуже простими речами: дорогами, освітою, охороною здоров'я, саме з економіки виростають кошти для соціальної сфери", – сказала вона.

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За її словами, чим більше корупційна діра, через яку гроші витікають в кишені несумлінних чиновників, тим менше цих грошей буде в цій соціальній сфері

Раніше ми повідомляли, що Київська міська прокуратура після масштабних обшуків в департаментах КМДА і декількох столичних комунальних підприємствах повідомила про підозру 11 особам.

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