Українцям заплатять за "побічку" від вакцини: яка світить компенсація

Верховна Рада зняла з виробників та медиків відповідальність за будь-які побічні ефекти через щеплення проти ковіду. Але вже через два тижні Кабмін мусить надати державний механізм відшкодування. Сайт "Сьогодні" розбирався, хто відповість за "побічку" від вакцини проти COVID-19.

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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу заявив:

"Уряд України бере на себе відповідальність за застосування цих вакцин і за будь-які непередбачувані наслідки. З цією метою буде створено відповідний фонд для покриття шкоди, яка може бути завдана в результаті використання вакцини".

Фонд мусить бути чималий, вважає інфекціоніст, директор Revival Institute for Future Вадим Арістов. Наприклад, у США передбачені компенсації від 300 тис. до 500 тис. дол. Хоча задовольняють одне звернення на 1 млн введених вакцин. В ЄС також не на всі ризики поширюється компенсація, а лише на частину.

Які рішення розробить Кабмін, поки невідомо. Також незрозуміло, як українці зможуть довести, що побічна дія викликана саме вакциною, щоб мати право на компенсацію.

Вадим Арістов розповідає:

"В Україні мусить бути прозорий механізм. Великий фармбізнес не любить визнавати зв'язок побічних дій з препаратами. Довести це дуже важко: потрібні наукові оцінки, юридичні витрати. Тому уряд повинен створювати механізм, який позбавляє необхідності щось доводити. Людина має зафіксувати, що сталося після введення вакцини, і повідомити про це і в більшості випадків отримати компенсацію".

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Але процедура інформування про побічні ефекти в Україні дуже складна, хоча дані нині збирають у режимі онлайн. Повідомляти про побічну дію препаратів можна на сайті aisf.dec.gov.ua. Однак система збирання даних працює навіть не у всіх браузерах, про що попереджають на самому порталі.

"Через складний механізм збирання втрачається велика кількість повідомлень про побічні реакції. Навіть у лікарів нема часу вносити стільки даних. Якщо таким чином продовжить працювати і фонд компенсації, то, швидше за все, ніхто не зможе отримати ніяких відшкодувань", – додає Вадим Арістов.

Сайт "Сьогодні" повідомляв, що влада має намір посилити підтримку українців на випадок, якщо будуть небезпечні побічні ефекти від антикоронавірусних щеплень.

Нагадаємо, 19 березня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт № 5247, яким знімається відповідальність з виробників вакцин від COVID-19 за наслідки щеплення. За закон проголосували 236 народних депутатів.

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