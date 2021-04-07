Українцям полегшать життя: змінити оператора і залишити номер можна буде за день

Звертатися до старого мобільного оператора вже не потрібно

З 1 грудня в Україні запрацює спрощена процедура MNP – зміни мобільного оператора зі збереженням номера телефону.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Як нагадали у Мінцифри, послугу з перенесення абонентських номерів в Україні почали надавати ще з травня-2019 і за два роки операторам надійшло близько 200 тис. офіційних звернень, але 40% заявникам відмовили через надмірно бюрократичні процеси.

Щороку мобільних операторів покидають більш як 7 млн користувачів, хоча частина з них могла б скористатися послугою зміни оператора.

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У міністерстві кажуть, що нова процедура значно полегшить життя абонента, який хоче залишити свій номер телефону, але змінити мобільного оператора:

номер перенесуть оперативніше: максимум за день, а не за 3-4;

абонент має звернутися тільки до нового оператора (а не до двох, як було раніше), а договір з колишньою компанією розірветься автоматично;

користувачі без контракту зможуть залишити свій номер під час зміни оператора за спрощеним порядком — реєстрація у попереднього оператора не потрібна.

5 квітня Мінюст вже зареєстрував зміни, розроблені Нацкомісією з державного регулювання у сфері зв’язку.

Нагадаємо, сайт "Сьогодні" пояснював, що таке послуга з перенесення абонентських номерів MNP (Mobile Number Portabilit) і як вона працює.

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