Українцям будуть платити по дві пенсії: скільки отримають і які є загрози

В Україні готують нову реформу: громадянам будуть платити по дві пенсії, а частину зарплати заберуть до спеціального фонду. "Слуги народу" налаштовані рішуче, а в Кабміні навіть обіцяють, що нововведення ухвалять вже цього року. Хоча єдиної думки про те, чи піде це на користь або ж призведе до остаточного банкрутства Пенсійного фонду, немає. Про те, які зміни готують українцям, – пише OBOZREVATEL.

Наскільки виростуть пенсії?

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У чому суть:

частину зарплати (приблизно 4%) забиратимуть на спеціальний рахунок;

після виходу на пенсію з особистого рахунку будуть щомісяця платити другу пенсію;

грошима керуватиме спеціальний фонд, його завдання – примножити заощадження і покрити зростання цін.

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Як стверджує голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тимур Хромаєв, в ідеалі, виходячи на пенсію, ви отримаєте мінімум на 40% більше, ніж вклали. За мінімальної зарплати це 141 120 грн, за середньої – 281 400. Якщо розбити ці виплати на період із 60 до 80 років, на місяць виходить щонайменше 653 грн додатково, або 1300 грн за середньої зарплати. Небагато, але й тут не поспішайте тішитися.

"У підсумку люди отримають стільки ж, скільки б отримали і без накопичувальної системи, і це ще в кращому разі, – стверджує провідна наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Лідія Ткаченко. – ПФУ недоотримає грошей, значить, не зможе підвищувати пенсії настільки, як повинен спочатку. До того ж НПФ потрібно грамотно інвестувати отримані гроші, щоб їх не з'їла інфляція і щоб вони перекрили адміністративні витрати. Адже накопичувальна система дорога в адмініструванні".

Куди вкладуть гроші?

Зараз в Україні складно вкладати гроші в акції на тривалу перспективу. Економічна ситуація нестабільна, немає гарантії, що за 20 років та чи інша компанія не оголосить про банкрутство, і ви не втратите все. Крім того, у нас немає фондової біржі. Тому є велика ймовірність того, що фонд буде купувати облігації внутрішньої позики. А якщо економіка країни впаде – всі накопичені пенсії просто зникнуть.

"Гроші від продажу ОВДП отримає Мінфін і гаситиме ними борги, насамперед зовнішні, – розповідає ексміністр соціальної політики Андрій Рева. – Таким чином, борги будуть наростати, і в один момент усе може закінчитися дефолтом. Гроші за облігаціями не виплатять, а значить, люди залишаться без накопичень".

Але Хромаєв запевняє, що зараз вони активно реформують всю фінансову систему країни, і створення фондової біржі дасть змогу накопичувальній системі ефективно працювати.

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"Порівнювати майбутню систему з поточними інвестиційними можливостями – некоректно. Йдуть істотні реформи фінансового сектора, щоб ми мали інструменти і посередників у цій сфері. Зміни передбачають формування більш стійкого фінансового ринку, появу повноцінних фінансових інструментів. Не можна створити фондовий ринок без людей, які будуть у нього інвестувати, і навпаки. Це все створюється паралельно і буде працювати в єдиній системі", – підсумував Хромаєв.

Чи можна втратити все?

Якщо людина робила внески на основну пенсію, але не дожила до виходу на пенсію – всі гроші, які вона відраховувала, залишаються у держави. З накопичувальними фондами ситуація інша –вкладені гроші в непередбаченій ситуації виплатять спадкоємцям. Але все ж, у пенсійних фондів також є ризик, що ви можете залишитися без заощаджень. НПФ може істотно знецінити свої активи або взагалі втратити їх (як недавно трапилося із НПФ банку "Аркада").

За словами президента інвестиційної групи "Універ" Тараса Козака, зараз працює складна система контролю над усіма НПФ. Сам пенсійний фонд не має навіть директора, ним керують кілька організацій: наглядова рада пенсійного фонду (яка ухвалює рішення), компанія з управління активами (розміщує активи в дохідні інструменти), адміністратор фонду (проводить комунікацію з вкладниками), банк-зберігач (де тримають активи фонду), аудитор фонду (здійснює нагляд за всіма) і Комісія з цінних паперів (контролює законність дій усіх членів структури). Така розрізнена система управління має вберегти НПФ від зловживань.

"Пенсійний фонд банку "Аркада" мав особливий статус. Там не було стільки спостерігачів, – розповідає Козак. – Такий самий статус мав найбільший в Україні Корпоративний недержавний пенсійний фонд НБУ. Від цього він теж постраждав. У 2014-му, після зміни команди в НБУ, виявилося, що фонд втратив значну частину свого капіталу, адже вкладав у сумнівні речі. Зараз особливих умов немає, НПФ серйозно контролюють. Але під час вибору фонду потрібно дивитися на його імідж: чи надійна компанія управляє активами, наскільки банк-зберігач дорожить своєю репутацією, наскільки досвідчені і публічні люди там працюють".

Що буде зі звичайними пенсіями?

Державний пенсійний фонд переживає нелегкі часи. Податкових відрахувань працівників-українців і так не вистачає, щоб заплатити пенсії тим, хто не працює. ПФУ вже традиційно – одна з найбільших статей витрат держбюджету. А зараз його хочуть позбавити ще й 2% ЄСВ. Чи зможе він узагалі втриматися на плаву?

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"ПФУ втрачає не так багато, – запевняє Козак. – У нього і так великий дефіцит. Мінус 2% на загальному тлі – це не суттєво. До того ж не факт, що гроші втратить саме ПФУ. У нас є ще Фонд із тимчасового безробіття і Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Гроші можуть забрати у них".

Повністю відійти від солідарної пенсійної системи в найближчій перспективі неможливо. Адже є частина громадян, які не працюють або працюють не офіційно. Залишити їх узагалі без пенсій держава не може. Тому частина громадян у будь-якому разі має отримувати пенсії із солідарної системи, яку все одно поки будуть фінансувати інші платники податків. "Це буде невелика частина громадян і це буде лише підтримка на рівні прожиткового мінімуму", – резюмує Хромаєв.

У розвинених економічних країнах Західної Європи і США накопичувальна пенсійна система дійсно приносить величезний дохід. Але ось у Східній Європі вона показала себе не дуже ефективно. Фонди зазнають збитків, і тому такі країни, як Угорщина, Чехія і Польща, ухвалили рішення повністю повернутися до солідарної системи.

До того ж, щоб відкладати багато грошей на пенсію – потрібно багато заробляти, а цим може похвалитися лише невеликий відсоток громадян. Тому, навіть за обов'язкової накопичувальної системи українці будуть більше сподіватися на виплати від держави.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

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