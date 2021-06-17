Україна зазнає збитків, якщо продовжить тиск на "зелених" інвесторів, – АСЕУ

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Україна повторить шлях Іспанії з міжнародними арбітражами та величезними компенсаціями інвесторам у відновлювану енергетику, якщо продовжить свій фінансовий тиск на сектор зеленої енергетики.

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Про це повідомляє Асоціація сонячної енергетики України в Facebook за підсумками робочої зустрічі асоціацій ВДЕ з міністром енергетики Германом Галущенко 16 червня, констатуючи факт нехтування державою та урядом своїми зобов’язаннями щодо виплат заборгованості перед виробниками ВДЕ за 2020 рік та формування нової, пише "Оbozrevatel".

"Державою також затягується процес впровадження зелених аукціонів і не затверджено квот, не виконано взяті на себе зобов’язання щодо незмінності законодавства для виробників з ВДЕ, адже КМУ ініційовано законопроект №5600 щодо введення акцизу на продаж електроенергії з відновлюваних джерел, що може завдати додаткових збитків виробникам ВДЕ у розмірі від 3,6 млрд гривень щорічно", – підкреслили в асоціації.

В АСЕУ зазначають, що бездіяльність Кабміну в питанні погашення заборгованості та її накопичення вже призвело до надзвичайно негативних іміджевих та інвестиційних наслідків для України.

"В такому разі ми ризикуємо опинитися в іспанській ситуації, де 75% позовів інвесторів ВДЕ держава Іспанія програла та зазнала значно більших збитків через додатково сплачені судові збори, штрафи, пеню та неустойку", - додають в асоціації.

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Також експерти повідомили, що на сьогоднішній день вже декількома іноземними інвесторами ініційовано арбітражі проти України, до того ж до Міністерства юстиції України надійшло понад 10 повідомлень міжнародних інвесторів щодо ініціювання спору в подальшому.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою у діапазоні 3,2-40%.

Раніше під час обговорення проєкту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на зелену електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проєкти.

Наприкінці травня народні депутати України, які входять до міжфракційного об'єднання "Чиста енергія – здорове довкілля" поскаржилися в Секретаріат Енергетичного Співтовариства ЄС на протиправні дії Кабінету міністрів і Міністерства фінансів про введення акцизного збору на зелену енергію в Україні, що суперечить законодавству ЄС.

28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка перебуває у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує свої зобов'язання з виплат за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи.