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Україна повинна бойкотувати небезпечну АЕС в Білорусі, а не імпортувати з неї струм, – нардеп

27 квітня, 12:45

Ірина Ненько Ірина Ненько

За рішенням Верховної Ради НКРЕКП має заборонити імпорт електроенергії, але натомість лобіює його, каже Наливайченко

Україна повинна спільно з країнами Європи вимагати негайної зупинки Білоруської АЕС до комплексної перевірки її безпеки, а не купувати вироблену нею електричну енергію на сотні мільйонів гривень.

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Про це повідомив народний депутат, ексглава СБУ Валентин Наливайченко.

"Україна, як і наші союзники в країнах Балтії, має вимагати негайної зупинки Білоруської АЕС до повної і детальної перевірки її безпеки, а не всупереч позиції об’єднаної Європи купувати у неї електроенергію", - повідомив нардеп на своїй сторінці в Facebook.

Він наголосив, що імпорт струму відкрито лобіює національний енергетичний регулятор НКРЕКП, який за рішенням Верховної Ради вже повинен заборонити будь-які поставки.

"Попри об’єктивні сумніви щодо дотримання вимог безпеки на цій АЕС, українська влада продовжує закуповувати в неї електричну енергію і таким чином фінансувати агресора, адже ці гроші йдуть до РФ. До прикладу: вчора імпорт склав близько 1 млн кВт·годин", - зазначив Наливайченко.

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За його словами, останній інцидент зі зломом офіційного сайту АЕС напередодні річниці Чорнобильської трагедії став черговим сигналом щодо прогалин у безпеці Білоруської АЕС.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року.

15 квітня Верховна Рада схвалила законопроєкт про заборону імпорт струму з Росії і Білорусі, надавши НКРЕКП повноваження обмежувати доступ до міждержавних перетинів.

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енергетика електроенергія Білорусія АЕС імпорт НКРЕКП Валентин Наливайченко
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