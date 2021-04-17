"У мене документального немає", – "слуга народу" Семінський свому викрадачеві Мельнику про відсутність прав на акції "Нафтогазвидобування"

Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ 10 жовтня 2020 року зробило запис розмови нардепа Олега Семінського з обвинуваченим у його викраденні кримінальним авторитетом Андрієм Мельником, на якій співрозмовники домовляються щодо схем привласнення акцій найбільшої газодобувної компанії "Нафтогазвидобування".

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Про це повідомляє "Цензор.нет", який опублікував розшифровки фрагментів запису.

В одному із фрагментів Семінський пояснює Мельнику причину конфлікту з ексміністром транспорту Миколою Рудьковським тим, що Рудьковський не оформив на нього 10% акцій "Нафтогазвидобування" в той час, коли Семінський працював директором компанії. Водночас він визнає, що жодних документів на акції у нього немає.

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Видання також наводить фрагменти записів, на яких Семінський просить Мельника дати в суді вигідні йому свідчення. Також вони обговорюють необхідність залучення до спроби привласнення акцій "Нафтогазвидобування" як криміналітету, так і впливових опозиційних політиків – Віктора Медведчука і Нестора Шуфрича, називаючи Медведчука "арбітром всієї цієї ху..ні".

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За даними "Цензор.Нет", записи зроблені Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України за дорученням прокурора Офісу генпрокурора Д. Кривов'яза і з санкції слідчого судді Київського апеляційного суду Миколюка О.В. у рамах стеження за А. Мельником.

Народний депутат "Слуги народу" Олег Семінський неодноразово виступав із заявами про його викрадення у 2012 році, звинувачуючи в замовленні злочину ексміністра транспорту Миколу Рудьковського. На цей момент Семінський претендує на частку в бізнесі сім'ї Рудьковського вартістю 150 млн дол. Мова йде про найбільшу приватну газодобувну компанію України "Нафтогазвидобування", в якій діючий нардеп від "Слуги народу" Семінський колись працював директором, повідомляє "РБК-Україна".

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