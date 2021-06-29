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Трейдери обікрали "Енергоатом" на 8 млрд грн за сприяння голови НКРЕКП, – Кучеренко

29 червня 2021 14:39

Ірина Ненько Ірина Ненько

Нардеп зазначив, що відсутність реакції влади на дії НКРЕКП призводить до подальшого розкрадання коштів держкомпаній

/ Фото: Pexels

Група трейдерів за сприяння голови НКРЕКП Валерія Тарасюка збагатилися за рахунок державної компанії "Енергоатом" на 6-8 млрд грн.

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Про це повідомив народний депутат, перший заступник голови комітету з питань енергетики Олексій Кучеренко, пише "Оbozrevatel".

"На так званому "енергоринку" якась група компаній-спекулянтів (стіл, стілець, комп’ютер, телефон) наторгувала електроенергією на 26 млрд грн, не виробляючи її в принципі. Маржа при перепродажу складає 20-30% – отже ці "рога і копита" заробили на рівному місці 6-8 млрд грн, які зрозуміло недоотримав в першу чергу "Енергоатом", – повідомив нардеп.

За його словами, грабіж державних виробників став можливим за сприяння керівництва НКРЕКП.

"Працює "ринок" на підставі правил роботи ринку, розроблених та затверджених регулятором – НКРЕКП. Ця ж контора і контролює цей "ринок" – вірніше, імітує цей контроль. Не безкоштовно зрозуміло", – наголосив Кучеренко.

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Він зазначив, що відсутність реакції влади на злочинні дії НКРЕКП призводить до подальшого розкрадання коштів держкомпаній.

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"А в цей час кожного місяця групка наближених до Тарасюка та Геруса спекулянтів "заробляє" черговий мільярд, знекровлюючи "Енергоатом" та інші компанії", - додав Кучеренко.

Нагадаємо, наприкінці травня Міністерство енергетики закликало НКРЕКП припинити схеми і махінації із цінами на ринку електроенергії, які призвели до мільярдних збитків "Енергоатому" та інших державних компаній.

НКРЕКП визнала, що на ринку існують махінації із цінами лише 2 червня, однак відмовилася їх зупинити за вимогою Міненерго.

10 червня Міненерго повторно закликало НКРЕКП припинити махінації, однак у відповідь голова комісії Валерій Тарасюк звинуватив держкомпанію "Енергоатом" у неефективності, а Міненерго у непрофесійності.

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