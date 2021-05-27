ТЕС "ДТЕК Енерго" скоротили викиди забруднюючих речовин на 58%

Це результат як зміни енергобалансу через зниження частки ТЕС і зростання ВДЕ, так і системних інвестицій компанії

Теплоелектростанції ДТЕК Енерго скоротили викиди забруднюючих речовин на 58% за останні 8 років.

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Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії, пише "Главком".

"ДТЕК Енерго", яка оперує 8 ТЕС, системно інвестує в модернізацію свого виробництва. Так ТЕС скоротили викиди забруднюючих речовин на 58% за останні 8 років. Це результат як зміни енергобалансу через зниження частки ТЕС і зростання ВДЕ, так і системних інвестицій компанії в будівництво і модернізацію електрофільтрів", – повідомили в компанії.

У компанії підкреслили, що ТЕС "ДТЕК Енерго" працюють у межах дозволів на викиди і з дотриманням природоохоронного законодавства.

"Із 23 реконструйованих енергоблоків в Україні 21 – це енергоблоки ТЕС ДТЕК Енерго, на яких був або побудований, або модернізований електрофільтр. Зокрема завдяки цьому знизилися викиди пилу на 67% сумарно за всіма ТЕС ДТЕК. Інвестиції компанії в електрофільтри склали понад 2,2 млрд гривень", – відзначили в компанії.

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Також ДТЕК щорічно проводить ремонти електрофільтрів, що також впливає на зниження викидів пилу.

Тільки на окремо взятій Бурштинській ТЕС (Івано-Франківська обл.) у 2012 і 2014 рр. компанія побудувала нові сучасні фільтри на енергоблоках №7 і 5, а у 2017 р – здійснила повну реконструкцію електрофільтру на енергоблоці №10.

Так, Бурштинська ТЕС тільки за період 2018-2020 рр. скоротила викиди пилу на 58%, а інвестиції в екологічні поліпшення склали понад 225 млн грн.

Нагадаємо, що за результатами дослідження міжнародного агентства EMBER, Україна лідирує за викидами пилу від енергетичних установок. Зокрема, 8 українських ТЕС увійшли в ТОП-10 європейських ТЕС за рівнем викидів пилу. Це 3 ТЕС державної компанії "Центренерго", 1 ТЕС приватної "Донбасенерго" і 4 ТЕС "ДТЕК Енерго".

Як зазначав раніше Іван Плачков, голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї, Німеччина і Польща лідирує за викидами оксиду азоту в Європі. Ці країни змогли за період 1990-2017 рр. скоротити викиди азоту тільки на 50% і це при тому, що в них мільярди євро державної допомоги вкладаються в будівництво очисних споруд. Експерт підкреслив, що європейські країни модернізували свої ТЕС до 30 років і з мільярдами євро державної підтримки, а від України очікують такий результат в короткостроковій перспективі.

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Водночас жодної гривні не було інвестовано у вугільну генерацію України і перспектив поки ніяких.