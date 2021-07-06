Пов’язані із керівництвом НКРЕКП трейдери завдали державі збитки 300 млн грн, – ексглава СБУ

За інформацією Наливайченка, у 2020 році три компанії заробили на перепродажі електроенергії державних АЕС 15 млрд грн

Трейдери-спекулянти на ринку електричної енергії, пов’язані з керівництвом НКРЕКП, за останні 2 дні завдали державі збитків на суму 300 млн грн.

Про це повідомив народний депутат, ексглава СБУ Валентин Наливайченко, інформує "Главком".

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"Трейдери-посередники на ринку електроенергії за останні 2 дні завдали державі збитків не менш, ніж на 300 млн гривень. І в цьому напряму замішані чиновники НКРЕКП. Вони свідомо покривають приватні фірми, які заробляють на перепродажі електроенергії державних АЕС", – повідомив Наливайченко.

Він наголосив, що як мінімум три трейдера напряму пов’язані із найближчим оточенням керівника НКРЕКП Валерія Тарасюка.

"Ми в ТСК знаємо назви цих фірм, скільки вони заробляють і кому фактично належать. Мінімум три трейдери-посередники – це "Нова енергетична компанія", "Укренергоекспорт" і "Енерджікс" – напряму пов’язані з вищим керівництвом НКРЕКП. Частина з компаній оформлена на друзів та родичів керівництва комісії", – повідомив Наливайченко.

За його інформацією, у 2020 році лише ці три компанії заробили на перепродажі електроенергії державних АЕС 15 млрд гривень.

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"Особливий цинізм полягає ще й в тому, що комісія відкрито стала на сторону цих трейдерів! Не національної компанії "Енергоатом", не українських енергетиків і шахтарів – а 3-4 фірм-прокладок, які паразитують на енергоринку", – підсумував Наливайченко.

Нагадаємо, через махінації трейдерів, яких учасники ринку пов'язують з керівництвом НКРЕКП, оптові ціни на електроенергію впали до рівня в 2-3 рази нижче собівартості АЕС.

Наприкінці травня Міненерго офіційно просило НКРЕКП припинити махінації, однак комісія відмовилася це робити, звинувативши керівництво державного "Енергоатому" в неефективності та непрофесіоналізмі.

На засіданні РНБО в червні керівник НКРЕКП Валерій Тарасюк і глава комітету ВР з питань енергетики Андрій Герус заявили про недопустимість обмеження прав трейдерів.

Нагадаємо, Наливайченко стверджував, що глава НКРЕКП Тарасюк приховав у декларації бізнес дружини.