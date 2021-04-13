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Степанов розвіяв "зраду" навколо грошей на вакцину: звідки взяли кошти

13 квітня, 21:37

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Мінфін має протягом трьох місяців повернути МОЗу 6,5 млрд грн, "позичених" з іншої програми

Міністерство охорони здоров’я тимчасово перерахувало 6,5 млрд грн на закупівлю вакцини проти COVID-19 з коштів, які мали виділити на Програму медичних гарантій у IV кварталі 2021 року.

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Про це глава МОЗ Максим Степанов розповів на своїй сторінці у Facebook.

Виступаючи в ефірі телеканалу "Наш", міністр розказав, що пів року тому, під час формування Держбюджету, МОЗ наполягав закласти 15,1 млрд грн на закупівлю вакцин. У результаті було виділено лише 4 млрд, за які вже придбали препарати.

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"Сьогодні, щоб проплатити наступні законтрактовані вакцини, потрібно 6,5 млрд грн. Щоб не вносити зміни до Держбюджету і не втрачати час, ми вирішили тимчасово перевести цю суму з IV кварталу Програми медичних гарантій на закупівлю вакцин. Згідно з нашою постановою, Міністерство фінансів протягом трьох місяців має зобов'язання повернути відповідну суму назад", – розповів Степанов.

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Він закликав не розводити паніку і не піддаватися на політичні провокації.

Нагадаємо, Степанов заявив, що доставка першої партії вакцини Pfizer за програмою COVAX відкладається і препарат прибуде не 14 квітня, як раніше анонсувалося, а 16-го.

Тим часом, попри повільні темпи імунізації населення, Степанов заявив, що згідно з новим планом вакцинації будуть робити близько 6 млн щеплень на місяць.

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бюджет фінансування МОЗ вакцинація вакцина Максим Степанов

Джерело: Сьогодні

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