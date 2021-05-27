Строки розслідування у справі "Роттердам+" збігли ще у квітні 2021 року, – прокурор

/ Фото: Анастасія Лесик, Сьогодні

Максимально допустимий законом строк досудового розслідування у вже закритій справі "Роттердам+" збіг ще у квітні 2021 року.

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Про це пише "Обозреватель" із посиланням на інтерв'ю керівника групи прокурорів Дениса Демківа виданню "Цензор.Нет".

"На день мого призначення старшим групи прокурорів, строк слідства вже становив 12 місяців і 1 день за максимально можливого строку 12 місяців. Відповідно 20 травня за результатами дослідження вищевказаних доказів мною було ухвалено рішення на виконання вимог КПК про закриття провадження щодо 6 осіб. На цей момент слідство вже тривало 12 місяців і 2 днів при допустимих 12 місяців", – повідомив прокурор.

Він наголосив, що законом не передбачено процедури поновлення чи продовження максимального строку досудового слідства.

"Всі ці факти я розписав у своїй постанові", - додав керівник групи прокурорів.

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Демків зазначив, що окрім спливу строку досудового розслідування, було ще дві фундаментальних причини закриття справи. Це відсутність факту порушення закону при затвердженні формули і відсутність збитків для держави і споживачів від дії формули.

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Нагадаємо, 20 травня САП уже вчетверте закрила справу "Роттердам+" через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом України.

На початку травня Офіс генпрокурора задовольнив прохання НАБУ і замінив прокурора у справі для повторного об'єктивного вивчення матеріалів справи.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало більше ніж 4 років. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, які підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.

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Відповідно, в ході розслідування не було встановлено ані збитків від дії формули, ані постраждалих.