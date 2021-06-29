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Строки розслідування справи "Роттердам+" уже закінчилися, – Піскун

29 червня 2021 14:08

Ірина Ненько Ірина Ненько

Спроби у черговий раз оскаржувати позицію прокуратури у справі Святослав Піскун назвав спекуляціями

Всі передбачені законом терміни для проведення розслідування у справі "Роттердам+" вже закінчилися.

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Про це повідомив колишній генеральний прокурор України Святослав Піскун, пише "Оbozrevatel".

"Там вже строки давності пройшли по цьому питанню, строки давності розслідування. Там вже два чи чотири роки, скільки вона... Вона рік і вісім місяців і все – тема закрита", - зазначив ексгенпрокурор в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він додав, що рішення прокурора про закриття справи на сьогодні законне і чинне.

Спроби вкотре оскаржувати позицію прокуратури на справі "Роттердам+" Святослав Піскун назвав спекуляціями.

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"Так дивно мені дивитися і слухати, що вже 20-й раз, чи 15-й раз пускають по колу одну й ту ж саму справу. Справа навіть не в "Роттердамі", справа навіть в тому, що кожен громадян має право на чесне правосуддя", – додав Пискун.

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Нагадаємо, 20 травня САП уже вчетверте закрила справу "Роттердам+" через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом України.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало більше ніж 4 роки. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, всі вони підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.

Відповідно, у ході розслідування не були встановлено ані збитків від дії формули, ані постраждалих.

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