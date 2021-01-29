Словаччина запровадила нові правила отримання роботи для українців

Без тесту на коронавірус робота українцям не світить

На тлі пандемії коронавірусної хвороби влада Словаччини запровадила нові правила доступу робітників та працівників установ до своїх робочих місць. Ці правила стосуються і українських заробітчан.

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Про це, посилаючись на Управління охорони здоров'я республіки, пише Mukachevo.net.

Згідно з новими правилами, до 2 лютого роботодавці повинні забороняти доступ до робочих місць й інших приміщень всім співробітникам, які не мають підтвердження негативного результату ПЛР або антигенного тесту на COVID-19, сертифікованого в Євросоюзі, у період з 18 січня.

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Особи, які перенесли COVID-19, повинні мати відповідні документи за останні три місяці. Або якщо людина пройшла вакцинацію проти COVD-19 обома дозами вакцини, а з моменту введення препарату минуло не менше 14 днів.

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Серед винятків – особи: 1) яким стан здоров'я або медичні протипоказання забороняють провести тест на зараження коронавірусом; 2) які з 18 до 26 січня перебували на домашній самоізоляції чи в карантинній установі й були визнані лікарем тимчасово непрацездатними та не потребували тестування на COVID-19.

Цікаво, що сусідня Австрія не буде запроваджувати обов'язкового тестування і реєстрації пасажирів, які приїжджають на роботу зі Словаччини, як було заявлено спочатку. Про це, посилаючись на статс-секретаря МЗС Мартіна Клуса повідомляє Dennikn.sk.

Нагадаємо, 27 грудня президентка Словаччини Зузана Чапутова зробила щеплення від коронавірусу в прямому ефірі.

А у прем'єр-міністра Словаччини Ігоря Матовича тест на COVID-19 дав позитивний результат.

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