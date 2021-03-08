Семінський до 2013 року виводив гроші з "Нафтогазвидобування" через підконтрольні йому фірми-прокладки, – ЗМІ

Чинний народний депутат Олег Семінський у період керівництва "Нафтогазвидобування" (2003-2013 рр.) Активно виводив гроші з компанії через підконтрольні йому фірми-прокладки і ухилявся від сплати податків. Про це йдеться в матеріалі видання "РБК-Україна" із посиланням на слова Миколи Рудьковського, якого ЗМІ називають одним з акціонерів "Нафтогазвидобування" на той час.
"У розмові з "РБК-Україна" Рудьковський як один з акціонерів компанії на той період не приховує претензій до топменеджеру компанії, який, за його словами, активно займався виведенням грошей через фірми-прокладки, ухиленням від сплати податків і подібними речами" , – йдеться в статті.
"РБК-Україна" також вказало, що в загальному доступі є аудіозапис розмови між Рудьковським і Семінський, що підтверджує причетність Семінського до схем виведення грошей з "Нафтогазвидобування".
За даними видання, на кінець 2012 року борг "Нафтогазвидобування" зі сплати податків перед державним бюджетом становив 64 млн грн.
Схеми з використанням підконтрольних Семінському фірм-прокладок привели до того, що у 2012 році "Нафтогазвидобування" стала збитковою компанією, закінчивши рік з негативним фінансовим результатом 381 млн грн.
Раніше повідомлялося, що Семінський очолював компанію "Нафтогазвидобування" із 2003 по 2013 рік. В останні роки перед звільненням компанія стрімко знижувала обсяги видобутку і накопичувала борги.
У 2019 Олег Семінський отримав мандат народного депутата від партії "Слуга народу".
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