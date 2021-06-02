Санкції повинні залишитися. Шмигаль звернувся до США через "Північний потік – 2"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав сенаторів США Джин Шахін, Роберта Портмана і Крістофера Мерфі не допустити зняття санкцій з будівництва "Північного потоку – 2".
Про це глава уряду сказав під час зустрічі з американськими політиками, передає пресслужба Кабміну.
"Закликаю використати всі наявні інструменти, щоб не допустити зняття санкцій з будівництва "Північного потоку – 2". Завершення цього проєкту загрожує безпеці не лише України, а й усієї Європи", – сказав Шмигаль.
Німецька природозахисна організація Deutsche Umwelthilfe (DUH) вимагає зупинити прокладання російського газопроводу "Північний потік – 2", оскільки його вплив на навколишнє середовище так і залишилося невивченим.