Санкції повинні залишитися. Шмигаль звернувся до США через "Північний потік – 2"

Шмигаль закликав сенаторів США зробити все для збереження санкцій проти "Північного потоку – 2"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав сенаторів США Джин Шахін, Роберта Портмана і Крістофера Мерфі не допустити зняття санкцій з будівництва "Північного потоку – 2".

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Про це глава уряду сказав під час зустрічі з американськими політиками, передає пресслужба Кабміну.

"Закликаю використати всі наявні інструменти, щоб не допустити зняття санкцій з будівництва "Північного потоку – 2". Завершення цього проєкту загрожує безпеці не лише України, а й усієї Європи", – сказав Шмигаль.

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Німецька природозахисна організація Deutsche Umwelthilfe (DUH) вимагає зупинити прокладання російського газопроводу "Північний потік – 2", оскільки його вплив на навколишнє середовище так і залишилося невивченим.