Ринок пального: ціна автогазу знову б'є рекорди, бензин і дизель "просто" дорожчають

Експерти очікують зростання цін на гривню за літр вже найближчими днями

/ Фото: Сьогодні

Пальне в Україні стає все дорожчим: після того як ціни на бензин і дизель різко підскочили в "чорний понеділок" , 4 жовтня, подорожчання нафтопродуктів тривало весь минулий тиждень. А скраплений газ оновив цінові рекорди – його середня вартість стрімко наближається до 19-ти гривень за літр.

Чому подорожчання пального триває, що буде з цінами на пальне далі в жовтні, розповіли наші експерти: директор "Консалтингової групи" А-95 "Сергій Куюн, директор Науково-технічного центру" Психея" Сергій Сапегін і експерт ринку скрапленого газу Артем Куюн.

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Що змінилося за тиждень

Починаючи з 4 жовтня, ціни на пальне росли у всіх областях і в Києві, наближаючись до рекомендованих Кабміном граничних роздрібних цін – 31,50 грн / л для бензину, 30,23 грн / л для дизеля.

Нагадаємо: регулювання цін на не преміальні бензин і ДТ уряд увів у травні цього року на час карантину, щоб не допустити необґрунтованого зростання цін. Вартість преміум-пального і автогазу не регулюється.

Залежно від регіону, подорожчання бензину склало 6-19 коп. / л, подорожчання дизпального було помітнішим – від 6 до 40 коп. / л, у більшості областей – близько 25 коп. / л. Найбільше зросли прайси на ДП в Луганській області (+58 коп. / л).

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Автогаз дорожчав ще швидше: в середньому по країні на 43 коп. / л, у більшості регіонів – від 46 до 50 коп. / л. Мінімальне зростання – 34 коп. / л – в Закарпатській і Чернівецькій областях.

Найвищі ціни, як і раніше, у двох регіонах: Луганській області і Києві.

А-92, дизпальне і автогаз найдорожчі на Луганщині: А-92 тут коштує 30,66 грн / л, ДП – 30,49 грн / л, газ – 18,59 грн / л. А найдорожчий бензин А-95 – У столиці: 31,22 грн / л.

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Найнижчі ціни на бензини в Сумській області: А-92 – 28,36 грн / л, А-95 – 29,33 грн / л, ДП – 28,09 грн / л.

Газ найдешевший у Києві – 17,74 грн / л. Тільки в столиці ще можна заправитися газом дешевше 18 грн за літр.

Розкид цін збільшився за всіма видами пального. По А-92 розкид становить 8,1% (2,30 грн / л), було 7,2%, по А-95 – 6,4% (1,89 грн / л), було 6,3%, по дизелю – 8,5% (2,40 грн / л), було 6,9%, по газу – 4,8% (0,85 грн / л), було 4,6%.

Які ціни у всіх регіонах – див інфографіки.

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 29,27 грн / л (+16 коп.)

Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 30,11 грн / л (+10 коп.)

Ціни на ДП

Середня ціна по Україні – 28,88 грн / л (+26 коп.)

Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 17,85 грн / л (+43 коп.)

Аналіз ситуації на ринку

Сергій Сапегін каже, що основним драйвером зростання цін на пальне залишається зростання котирувань нафти: найпопулярніша марка Brent вже коштує 83 долара / барель. (+ 5,6% за тиждень). Минулий тиждень став сьомим поспіль, що показав зростання, а за останні три місяці Brent додав 13%. Україна імпортує близько 80% нафтопродуктів, тому очевидно, що дорога нафта безпосередньо, нехай і з затримкою на 3-4 тижні, необхідні на виробництво і логістику, впливає на ціни пального в нашій країні.

Сергій Куюн зазначив, що за тиждень великий опт по дизелю виріс у середньому на 1 140 грн / т – до 31 320 грн / т (+ 3,7%). Відповідно, дрібний опт отримав імпульс зростання в 1 грн/л. Ціни на дрібнооптові партії дизпального в середньому підвищилися на 1,15 грн / л (+ 4,4%), бензинів – на 82-94 коп. / л (+ 3%).

"Це стало реакцією ринку на зовнішні котирування, які дозволяють прогнозувати зростання цін у роздробі на 1 грн / л по бензину і дизпальному. На 11 жовтня ціни продовжили рости в деяких загальнонаціональних і регіональних мережах АЗС ", – додав експерт.

Зокрема, в мережі "БРСМ-Нафта" на 40 коп. / Л, до 27,80 грн / л, подорожчало дизпальне. На Motto теж тільки ДП в середньому додало 11 коп. / Л (28,08 грн / л). "Кворум" на 10 коп. / Л підвищив ціни на всі види пального: бензин А-92 подорожчав до 29,50 грн / л, А-95 – до 30,35 грн / л, ДП – до 28,75 грн / л .

Підняла ціни на всі нафтопродукти на 20-30 коп. / л мережа Mango. Мережа Marshal, яка працює переважно в східній і північній частині країни, підвищила ціну бензинів і ДП на 30 коп. / л.

У мережах преміум-сегмента (WOG, OKKO, SOСAR, "Паралель") ціни на бензини і ДП залишилися стабільними, подорожчав тільки автогаз.

У OKKO і "Паралель" він уже коштує 18,99 грн / л, це рекорд, у WOG і SOСAR – 18,98, за тиждень зростання на 50 коп. Вартість газу в найбільшій мережі групи "Приват" у середньому зросла на 43-50 коп. / л, до 17,60-17,68 грн / л.

Shell і "Автопорт" підняли ціни на 36 і 30 коп. / Л, до 18,34 і 18,80 грн / л відповідно.

За словами Артема Куюна, за 9-11 жовтня середня ціна скрапленого газу в мережах АЗС підвищилася на 17 коп. / л і досягла рекордних 18,28 грн / л.

"На тлі зростання світових цін з початку липня скраплений газ в Україні істотно подорожчав. З 1 липня по 11 жовтня середня вартість в опті зросла на 4 грн / л, в роздробі – на 2,91 грн / л ", – повідомив Артем Куюн.

Що може змінитися за тиждень

Формуючи свої прогнози, експерти відзначили, що, по-перше, робочий тиждень буде коротшим на два дні через свята Покрова Богородиці (14 і 15 жовтня), по-друге, поки невідомо, чи будуть, у зв'язку з додатковими двома вихідними, опубліковані на день раніше, 13 жовтня, свіжі розрахунки Мінекономіки з рекомендованими цінами на бензин і дизпальне.

Якщо нові ціни опублікують, то вони явно виявляться вищими за попередні через нафту, що подорожчала. Це дасть поштовх до подальшого помітного (в межах гривні на літр) зростання цінників на стелах АЗС з 13-14 жовтня. У разі публікації нових цін у понеділок, 18 жовтня, прайси почнуть помітно підвищуватися з 18 жовтня. А до кінця цього тижня можливі коригування в межах 20-30 коп. / л в окремих мережах.

"Бензин А-92 в опті подорожчав за тиждень на 64 коп. / л, А-95 – на 59 коп. / л, ДП – на 1,05 грн / л, тому мережі середнього і нижнього цінових сегментів, у яких ціни на пальне не дотягують до діючих граничних цін, можуть їх підвищити ", – прогнозує Сергій Сапегін.

Сергій Куюн вважає, що якщо нових рекомендацій Мінекономіки на цьому тижні не буде, то і помітного зростання цін в середньому і дискаунт-сегменті також очікувати не варто через побоювання втратити клієнтів.

А ось Артем Куюн упевнений: подорожчання автогазу точно продовжиться.

"Середня вартість оптових партій газу за тиждень зросла на 1 090 грн / т або на 3,5% і склала 31 240 грн / т. Основним фактором зростання цін залишається високий попит на нафтопродукти через дорожнечу природного газу ", – аргументував експерт.

Артем Куюн нагадав, що психологічний ціновий бар'єр у 18 грн / л був подоланий ще у вересні, ціни в опті ростуть, тому роздріб буде повільно йти за оптом. У преміум мережах ціни можуть зупинитися біля 19 грн / л, в інших – перевищать 18 грн / л (+ 40-50 коп. / л).

Подорожчання нафтопродуктів може і без заборон Кабміну підштовхнути українців до покупки електрокарів замість автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння. Детальніше дивіться в сюжеті.