В Україні підвищили граничні ціни на бензин: скільки платитимемо за паливо

Вартість бензину стала вище на 33 копійки, а дизельне паливо подорожчало на 64 копійки

Українцям піднімуть ціни на бензин / Фото: Колаж: Сьогодні

Мінекономіки оприлюднило нову вартість бензину і дизпалива, від якої АЗС на початку жовтня зможуть встановлювати свою націнку.

Як йдеться на сайті Мінекономіки, вартість бензину стала вище на 33 копійки, а дизельне паливо подорожчало на 64 копійки.

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Таким чином розрахункова ціна бензину досягла 26,50 грн за літр, а дизельного палива – 23,23 грн за літр. Вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,50 гривень за літр, дизельного палива – 30,23 гривень за літр.

Середня вартість бензину і дизпалива була визначена на підставі розрахунків НАК "Нафтогаз України".

Що таке граничні ціни на бензин

У травні цього року на час карантину уряд вирішив ввести врегулювання цін на не преміальні бензин і ДТ. Таке рішення було ухвалено щоб не допустити необґрунтованого зростання цін. Вартість преміум-палива і автогазу не регулюється.

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Гранична ціна включає в себе середню вартість палива і націнку, розмір якої обмежений для дизпалива не вище 7 грн за літр, а для бензину – не вище 5 грн за літр.

До речі, в Україні незабаром можуть зникнути з продажу автомобілі на бензині і дизелі.