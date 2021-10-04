Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 🚨 Затримання Саакашвілі ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 🚫 Скандальний закон про олігархів
СЬОГОДНІ Новини економіки Авто новини

В Україні підвищили граничні ціни на бензин: скільки платитимемо за паливо

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші"
4 жовтня, 14:39
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вартість бензину стала вище на 33 копійки, а дизельне паливо подорожчало на 64 копійки
Українцям піднімуть ціни на бензин
Українцям піднімуть ціни на бензин / Фото: Колаж: Сьогодні

Мінекономіки оприлюднило нову вартість бензину і дизпалива, від якої АЗС на початку жовтня зможуть встановлювати свою націнку.

Як йдеться на сайті Мінекономіки, вартість бензину стала вище на 33 копійки, а дизельне паливо подорожчало на 64 копійки.

Реклама

Таким чином розрахункова ціна бензину досягла 26,50 грн за літр, а дизельного палива – 23,23 грн за літр. Вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,50 гривень за літр, дизельного палива – 30,23 гривень за літр.

Середня вартість бензину і дизпалива була визначена на підставі розрахунків НАК "Нафтогаз України".

Що таке граничні ціни на бензин

У травні цього року на час карантину уряд вирішив ввести врегулювання цін на не преміальні бензин і ДТ. Таке рішення було ухвалено щоб не допустити необґрунтованого зростання цін. Вартість преміум-палива і автогазу не регулюється.

Реклама

Гранична ціна включає в себе середню вартість палива і націнку, розмір якої обмежений для дизпалива не вище 7 грн за літр, а для бензину – не вище 5 грн за літр.

До речі, в Україні незабаром можуть зникнути з продажу автомобілі на бензині і дизелі.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Green energy
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Опитування
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.61

Російський рубль (₽)

0.36

Євро (€)

30.87

Ціни
В Україні дорожчають продукти
Що зросло в ціні?
Банк порад
Обережно! Небезпечні кредити
Дізнайся - й спи спокійно

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
МЕГАПОЛІСИ
ТОП-5 найбагатших міст
Токіо, Японія
Токіо, Японія
Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
Лос-Анджелес, США
Лос-Анджелес, США
Сеул, Південна Корея
Сеул, Південна Корея
Лондон, Велика Британія
Лондон, Велика Британія
1/2
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,85
29,58
27,04
17,90
30,98
30,79
29,29
18,19
33,59
30,29
27,29
17,78
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,70
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,17
17,56
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти