Ринок пального: автогаз рекордно подорожчав, зате бензин дешевшає

Ціна газу "взяла" рубіж 18 грн і не збирається зупинятися

/ Фото: Сьогодні

Для автомобілістів дві новини: хороша і погана. Ті, хто заправляються бензином – можуть трохи заощадити, бо ціни на нього пішли вниз . А ось економним, які їздять на більш дешевому зрідженому газі, доведеться розщедритися – стабільні з початку вересня цінники на стелах відразу подолали психологічний рубіж 18 гривень за літр і, схоже, це не межа.

Що буде з цінами на пальне, розповіли наші експерти: директор "Консалтингової групи" А-95 "Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру" Психея "Геннадій Рябцев і експерт ринку скрапленого газу Артем Куюн.

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Що змінилося за тиждень

Мінекономіки опублікувало нові рекомендовані (за фактом – директивні) граничні роздрібні ціни на пальне . На цей раз тренди різні: на бензин ціни нижчі за попередні на 44 коп. / л, а ось на ДП вони вищі, ніж були, на 37 коп. / л. Ціна бензину не повинна перевищувати 31,61 грн / л, дизпалива – 29,32 грн / л.

Нагадаємо: регулювання цін на не преміальні бензин і ДП уряд ввів в травні цього року на час карантину, щоб не допустити необґрунтованого зростання цін. Вартість преміум-пального і автогазу не регулюється.

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Роздрібні мережі виконали рекомендації міністерства не повністю. По максимуму знижені ціни на бензин в мережах преміум-сегмента – це OKKO, WOG, SOCAR, Shell, Паралель. Інші трейдери, у яких пальне дешевше, опустили ціни менше. А ось, дизпальне, незважаючи на "дозвіл" дорожчати, зросло в ціні по максимуму далеко не у всіх. Більш того, в ряді мереж дизель навіть подешевшав!

У більшості областей ціни на бензин А-92 знизилися на 15-20 коп. / л, на А-95 – на 20-35 коп. / л, в інших здешевлення менше 10 коп. / л. Найменше подешевшав бензин на Сумщині, де ціни на нього найнижчі – на 3 коп. / л А-95. Найбільший "цінопад" у Києві: А-92 – на 81 коп. за літр, А-95 – на 63 коп. і навіть ДП – на 46 коп.

В інших областях ціни на дизпальне змінювалися різноспрямовано. Крім столиці, воно подешевшало в Одеській (-17 коп. / л), Волинській (-15 коп. / л), Івано-Франківській (-11 коп. / л) і Миколаївській (-2 коп. / л) областях. На Чернігівщині ціни на ДП не змінилися. В інших областях зростання цін склало від копійки (Сумська) до 25 коп. / Л (Луганська), в середньому приблизно на 15 коп / л.

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А ось ціни на автогаз "прорвало" – стрімке зростання спостерігалося в усіх регіонах, крім Києва (+4 коп. / Л). В областях газ подорожчав приблизно однаково – від 20 до 30 коп. / л. Найменше ціни зросли в Київській та Харківській областях – на 17 коп. / Л, найбільше – в Тернопільській – на 35 коп. / Л.

Найвищі ціни, як і раніше, в двох регіонах: Луганській області і Києві. А-92, ДП і автогаз найдорожчі на Луганщині: А-92 тут коштує 30,32 грн / л, ДП – 29,91 грн/л, газ – 18,13 грн / л. А бензин А-95 – у столиці: 31 грн / л.

Найнижчі ціни на бензини в Сумській області: А-92 – 28,26 грн / л, А-95 – 29,24 грн / л, на ДП – в Миколаївській області: 27,89 грн / л. А ось газ тепер найдешевший у Києві, а не на Миколаївщині – в середньому 17,37 грн / л.

Розкид цін зменшився по бензинах і збільшився по ДП і автогазу. По А-92 розкид становить 7,3% (2,06 грн / л), було 8,3%, по А-95 – 6% (1,76 грн / л), було 8,1%, по дизелю – 7,2% (2,02 грн / л), було 7,1%, по газу – 4,4% (0,76 грн / л), було 3,2%.

Які ціни у всіх регіонах і наскільки вони змінилися за тиждень – див. інфографіки.

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 29,13 грн / л

Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 29,99 грн / л

Ціни на ДП

Середня ціна по Україні – 28,51 грн / л

Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 17,79 грн / л

Аналіз ситуації на ринку

Експерт відзначили новий тренд в розрахунках рекомендованих цін: вперше ціни на різні види пального помінялися різноспрямовано, хоча нафтові котирування однакові.

"Експерти дивуються від істотних відмінностей розрахунків Мінекономіки і ситуації на ринку. Перш за все це стосується дизпального, яке за рекомендаціями має коштувати дорожче, ніж реальні ціни, – говорить Геннадій Рябцев. – Схоже, що ринок починає сам регулювати ціни. Зараз надлишок дизеля, тому ціни на нього не тільки не зросли до максимальних, але подекуди навіть знизилися. Що стосується цін на бензин, то їх відпрацював верхній і середній ціновий сегмент АЗС, в нижньому сегменті ціни впали незначно ".

Сергій Куюн уточнив, що роздрібні мережі АЗС, що працюють в економ- і середньому сегментах, знизили вартість бензинів на 30-80 коп. / л, однак на 15-30 коп. / л підняли ціни на дизпальне. У преміум-сегменті на WOG, ОККО бензини А-95 і А-92 подешевшали на 44 коп. / л і 50 коп. / л, до 31,17 грн / л і 30,49 грн / л. Дизпальне в цих мережах подорожчало на 27 коп. / л, до 29,59 грн / л.

SOCAR знизила вартість бензинів на 30-44 коп. / л, а KLO – на 20-70 коп. / л.

На 15 і 25 коп. / л, до 26,93 грн / л і 27,15 грн / л, подорожчало дизпальне в мережах "БРСМ-Нафта" і Motto.

Артем Куюн пояснив, чому так стрімко подорожчав автогаз.

"Трейдери переступили психологічний бар'єр вартості в 18 гривень за літр, переконавшись, що оптові ціни знижуватися навряд чи будуть у найближчій перспективі, – аналізує Артем Куюн. – Потенціал зростання цін в роздробі на 50 коп. / л, до 18,50 грн / л, про який ми говорили з початку місяця, майже реалізований ".

Що може змінитися за тиждень

Прогнози експертів однакові: в кінці вересня і на початку жовтня зростання цін чекати не варто. Але поволі формується потенціал для нового подорожчання пального.

"Ціни на дизпальне зупиняться, його занадто багато. Бензин може подешевшати за рахунок мереж нижнього цінового сегмента ", – конкретизував Геннадій Рябцев.

Сергій Куюн зазначив, що нафта повільно, але стабільно дорожчає , вже понад 78 доларів за барель (+3 долара за тиждень). Це впливає на ціну нафтопродуктів.

"Оптові ціни на бензин вже підвищилися: в крупному опті – на 300 грн / т, в дрібному – від бензовоза – на 30 коп. / л. Тому в жовтні роздрібні ціни знову підуть вгору ", – прогнозує експерт.

Артем Куюн не очікує на тижні ні зростання цін на газ, ні зниження.

"Зниження цін не прогнозується, бо вартість поточних поставок по імпорту залишається високою, і до другої декади жовтня істотного зниження середньої ціни не очікується. Вартість нафти на міжнародному ринку знову почала зростати, це стане одним з факторів, що утримують ціну від падіння ", – говорить Артем Куюн.

Експерт зазначив ще один цікавий факт, чому газ дешевшати не повинен. При зниженні температури його щільність збільшується. Газ купують в опті на тонни, а продають в роздробі на літри, тому в холоди з однієї тонни газу виходить менше літрів, що теж впливає на ціну.

Для довідки: коефіцієнт перерахунку з тонн в літри в теплу погоду дорівнює 0,55, а в сильні морози може впасти до 0,6. Тобто влітку тонна газу в опті – це 1800 л в роздробі, взимку – на 120-140 л менше.

Можливо, в недалекому майбутньому ціна на "струм" для зарядки електромобіля стане більш актуальною, ціни на бензин або дизель. В Україні серйозно задумалися про заборону імпорту автомобілів, що працюють на бензині або дизельному пальному. Детальніше дивіться в сюжеті.