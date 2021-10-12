Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🚨 Задержание Саакашвили 🍿 Дело Труханова
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Рынок топлива: цена автогаза снова бьет рекорды, бензин и дизель "просто" дорожают

Александр Панченко Александр Панченко Обозреватель
12 октября, 05:43
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Эксперты ожидают роста цен на гривню за литр уже в ближайшие дни
/ Фото: Сегодня

Горючее в Украине становится все более дорогим: после того как цены на бензин и дизель резко подскочили в "черный понедельник", 4 октября, подорожание нефтепродуктов продолжалось всю минувшую неделю. А сжиженный газ обновил ценовые рекорды – его средняя стоимость стремительно приближается к 19-ти гривням за литр.

Почему подорожание топлива продолжается, что будет с ценами на горючее далее в октябре, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, директор Научно-технического центра "Психея" Сергей Сапегин и эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн.

Реклама

Что изменилось за неделю

Начиная с 4 октября, цены на топливо росли во всех областях и в Киеве, приближаясь к рекомендуемым Кабмином предельным розничным ценам – 31,50 грн/л для бензина, 30,23 грн/л для дизеля.

Напомним: регулирование цен на не премиальные бензин и ДТ правительство ввело в мае этого года на время карантина, чтобы не допустить необоснованного роста цен. Стоимость премиум-топлива и автогаза не регулируется.

В зависимости от региона, подорожание бензина составило 6-19 коп./л, подорожание дизтоплива было заметнее – от 6 до 40 коп./л, в большинстве областей – около 25 коп./л. Больше всего увеличились прайсы на ДТ в Луганской области (+58 коп./л).

Реклама

Автогаз дорожал еще быстрее: в среднем по стране на 43 коп./л, в большинстве регионов – от 46 до 50 коп./л. Минимальный рост – 34 коп./л – в Закарпатской и Черновицкой областях.

Самые высокие цены, как и ранее, в двух регионах: Луганской области и Киеве.

А-92, дизтопливо и автогаз дороже всего на Луганщине: А-92 здесь стоит 30,66 грн/л, ДТ – 30,49 грн/л, газ – 18,59 грн/л. А самый дорогой бензин А-95 – в столице: 31,22 грн/л.

Реклама

Самые низкие цены на бензины в Сумской области: А-92 – 28,36 грн/л, А-95 – 29,33 грн/л, на ДТ – 28,09 грн/л.

Газ самый дешевый в Киеве – 17,74 грн/л. Только в столице еще можно заправиться газом дешевле 18 грн за литр.

Разброс цен увеличился по всем видам топлива. По А-92 разброс составляет 8,1% (2,30 грн/л), было 7,2%, по А-95 – 6,4% (1,89 грн/л), было 6,3%, по дизелю – 8,5% (2,40 грн/л), было 6,9%, по газу – 4,8% (0,85 грн/л), было 4,6%.

Какие цены во всех регионах – см. инфографики.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 29,27 грн/л (+16 коп.)

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 30,11 грн/л (+10 коп.)

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 28,88 грн/л (+26 коп.)

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 17,85 грн/л (+43 коп.)

Анализ ситуации на рынке

Сергей Сапегин говорит, что основным драйвером роста цен на топливо остается рост котировок нефти: самая популярная марка Brent уже стоит 83 доллара/баррель. (+5,6% за неделю). Прошедшая неделя стала седьмой подряд, показавшей рост, а за последние три месяца Brent прибавил 13%. Так как Украина импортирует около 80% нефтепродуктов, очевидно, что дорогая нефть напрямую, пусть и с задержкой на 3-4 недели, необходимые на производство и логистику, влияет на цены горючего в нашей стране.

Сергей Куюн отметил, что за неделю крупный опт по дизелю вырос в среднем на 1 140 грн/т — до 31 320 грн/т (+3,7%). Соответственно, мелкий опт получил импульс роста в 1 грн. Цены на мелкооптовые партии дизтоплива в среднем повысились на 1,15 грн/л (+4,4%), бензинов — на 82–94 коп./л (+3%).

"Это стало реакцией рынка на внешние котировки, которые позволяют прогнозировать рост цен в рознице на 1 грн/л по бензинам и дизтопливу. На 11 октября цены продолжили расти в некоторых общенациональных и региональных сетях АЗС", – добавил эксперт.

В частности, в сети "БРСМ-Нафта" на 40 коп./л, до 27,80 грн/л, подорожало дизтопливо. На Motto тоже только ДТ в среднем прибавило 11 коп./л (28,08 грн/л). "Кворум" на 10 коп./л повысил цены на все виды горючего: бензин А-92 подорожал до 29,50 грн/л, А-95 — до 30,35 грн/л, ДТ — до 28,75 грн/л.

Подняла цены на все нефтепродукты на 20-30 коп./л сеть Mango. Работающая преимущественно в восточной и северной части страны сеть Marshal повысила цену бензинов и ДТ на 30 коп./л.

В сетях премиум-сегмента (WOG, OKKO, SOСAR, "Параллель") цены на бензины и ДТ остались стабильными, подорожал только автогаз. У OKKO и "Параллель" он уже стоит 18,99 грн/л, это рекорд, у WOG и SOСAR – 18,98, за неделю рост на 50 коп. Стоимость газа в крупнейшей сети группы "Приват" в среднем выросла на 43-50 коп./л, до 17,60-17,68 грн/л. Shell и "Автопорт" подняли цены на 36 и 30 коп./л, до 18,34 и 18,80 грн/л соответственно.

По словам Артема Куюна, за 9-11 октября средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 17 коп./л и достигла рекордных 18,28 грн/л.

"На фоне роста мировых цен с начала июля сжиженный газ в Украине существенно подорожал. С 1 июля по 11 октября средняя стоимость в опте выросла на 4 грн/л, в рознице – на 2,91 грн/л", – сообщил Артем Куюн.

Что может измениться за неделю

Формируя свои прогнозы, эксперты отметили, что, во-первых, рабочая неделя будет короче на два дня из-за праздника Покрова богородицы (14 и 15 октября), во-вторых, пока неизвестно, будут ли, в связи с дополнительными двумя выходными, опубликованы на день раньше, 13 октября, свежие расчеты Минэкономики по рекомендованным ценам на бензин и дизтопливо.

Если новые цены опубликуют, то они явно окажутся выше предыдущих из-за подорожавшей нефти. Это даст толчок к дальнейшему заметному (в пределах гривни на литр) росту ценников на стелах АЗС с 13-14 октября. В случае публикации новых цен в понедельник, 18 октября, прайсы начнут заметно повышаться с 18 октября. А до конца этой недели возможны корректировки в пределах 20-30 коп./л в отдельных сетях.

"Так как бензин А-92 в опте подорожал за неделю на 64 коп./л, А-95 – на 59 коп./л, ДТ – на 1,05 грн/л, то сети среднего и нижнего ценовых сегментов, у которых цены на топливо недотягивают до действующих предельных цен, могут их повысить", – прогнозирует Сергей Сапегин.

Сергей Куюн полагает, что если новых рекомендаций Минэкономики на этой неделе не будет, то и заметного роста цен в среднем и дискаунт-сегменте также ожидать не стоит из опасения потерять клиентов.

А вот Артем Куюн уверен: подорожание автогаза точно продолжится.

"Средняя стоимость оптовых партий газа за неделю выросла на 1 090 грн/т или на 3,5% и составила 31 240 грн/т. Основным фактором роста цен остается высокий спрос на нефтепродукты из-за дороговизны природного газа", – аргументировал эксперт.

Артем Куюн напомнил, что психологический ценовой барьер в 18 грн/л был преодолен еще в сентябре, цены в опте растут, поэтому розница будет медленно следовать за оптом. В премиум сетях цены могут остановиться возле 19 грн/л, в остальных – превысят 18 грн/л (+40-50 коп./л).

Удорожание нефтепродуктов может и без запретов Кабмина подтолкнуть украинцев к покупке электрокаров вместо автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Подробнее смотрите в сюжете.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
"Северный поток - 2"
Больше новостей
Главное про Деньги
Финанс-дайджест
Тарифы на газ
Больше новостей
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.36

Российский рубль (₽)

0.3676

Евро (€)

30.5

Где самая высокая средняя зарплата
ТОП-5 регионов
Где еще платят хорошо?
Опрос
Банк советов
Осторожно! Опасные кредиты
Узнай - и спи спокойно

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
МЕГЕПОЛИСЫ
ТОП-5 богатых городов
Токио, Япония
Токио, Япония
Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
Лос-Анджелес, США
Лос-Анджелес, США
Сеул, Южная Корея
Сеул, Южная Корея
Лондон, Великобритания
Лондон, Великобритания
1/2
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,60
29,50
29,00
28,00
17,67
31,08
29,85
27,80
18,33
31,29
31,09
29,59
18,38
34,29
31,50
30,22
18,34
34,50
31,50
30,22
18,97
34,50
31,50
30,22
18,98
34,59
30,60
27,70
18,28
34,97
31,50
33,97
18,97
-
30,91
28,46
17,86
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять