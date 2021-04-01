Керівник НКРЕКП Тарасюк став найбільш високооплачуваним держслужбовцем із зарплатою 2,2 млн грн

Заробітна плата голови НКРЕКП у 2020 році збільшилася вдвічі

Заробітна плата голови Тарифної комісії НКРЕКП у 2020 році збільшилася у 2 рази – до 2,15 млн грн на рік, що зробило Валерія Тарасюка найбільш високооплачуваним чиновником в країні, повідомляє "Хвиля".

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Про це свідчить декларація Тарасюка за 2020 рік, оприлюднена на сайті НАЗК.

У порівнянні із 2019 роком, середньомісячна зарплата Тарасюка виросла на 94% – з 92 186 грн на місяць до 179 195 грн на місяць.

Для порівняння, президент Володимир Зеленський задекларував місячну зарплату у 2020 році на рівні 28 000 грн, прем'єр-міністр Денис Шмигаль – 60 000 грн, глава НАБУ Артем Ситник – 170 000 грн, генпропурор Ірина Венедиктова – 94 000 грн.

Зарплата Тарасюка також кратно перевищує доходи керівників інших регулюючих органів – наприклад Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку і Нацкомісії з регулювання у сферах зв'язку та інформатизації.

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Крім заробітної плати 2,15 млн грн в НКРЕК, Тарасюк отримав 1,8 млн грн від своєї компанії "Метал Інвест", що займається виготовленням металоконструкцій на території черкаського підприємства "Хімволокно".

Нагадаємо, 16 березня Окружний адмінсуд Києва зобов'язав Кабмін розглянути питання звільнення Тарасюка, чиї законні повноваження глави НКРЕКП минули в січні 2020 року.

У 2020 році на тлі корупційного скандалу навколо сімейного бізнесу Валерія Тарасюка, оформленого на його рідного брата, НАЗК проводило антикорупційну перевірку голови комісії.

Загалом члени НКРЕКП у 2020 році підвищили собі заробітну плату в середньому у 2 рази – до 200 000 грн на місяць. На 2021 рік у бюджеті комісії планується підвищення зарплат ще на 50%.

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

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