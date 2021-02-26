Результати Vega 2020: понад 555 млн грн доходу і розвиток високошвидкісного гігабітного інтернету

За 2020 рік ПрАТ "Фарлеп Інвест" перерахувало 114, 8 млн грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів

За підсумками фінансової діяльності 2020 року, консолідований дохід національного телеком-оператора Vega склав понад 555 млн грн. Частка від телекомунікаційних послуг становить 518 млн грн. Середній дохід на одного користувача інтернет склав 121 грн.

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У компанії відзначають постійний ріст надходжень у ключових для бізнесу напрямках. У порівняні з аналогічним звітним періодом 2019-го, дохід від послуг, наданих клієнтам B2B та B2C за сучасними оптоволоконними технологіями, збільшився на 14% і за 2020 рік склав 244 млн грн. Частка доходів рітейлу від надання інтернет-сервісів та передачі даних за технологіями FTTx і GPON у 2020 році склала 43%.

Доходи від VoIP телефонії в B2B сегменті збільшились на 37%, у порівнянні з минулим роком, та досягли 80 млн грн. Зростання зумовлено активною міграцією мідних сервісів на оптичні мережі, полярністю послуги Віртуальна АТС та новими включеннями клієнтів, поясняють у пресслужбі.

Зниження показників спостерігається лише у сегменті послуг телефонії, які ще надаються за мідними технологіями, і це впливає на загальну ситуацію.

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Щодо трендів доходу від інтернету на оптичних мережах, то у 2020-му році сегменти B2C і B2B продемонстрували помірне зростання, не зважаючи на вплив пандемії, перехід на дистанційний режим роботи і загальне зниження економічної активності.

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Показник EBITDA у фінансовому звіті оператора – 137,3 млн грн.

За 4 квартали 2020 року ПрАТ "Фарлеп Інвест" перерахувало 114,8 млн грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів.

Капітальні інвестиції Vega за 2020 рік склали 75,4 млн грн. В основі інвестиційного портфеля – фінансування довгострокових проєктів майбутнього. Більша частина коштів була спрямована у будівництво високоякісної оптичної мережі за технологією GPON. Окрім Києва, Дніпра, Одеси та Львова, зони гігабітного інтернету почали розвивати й у Запоріжжі.

"Нові реалії сьогодення ще яскравіше продемонстрували важливу роль інтернету в житті людей. У відповідь на стрімкий ріст потреб користувачів у швидкісному обміну інформацією, ми продовжили інвестувати в розвиток сучасної оптоволоконної мережі Gigabit за технологією GPON, – відзначає генеральний директор національного телеком-оператора Vega Мурат Чинар. – Карантинні заходи вплинули на темпи будівництва нових зон Gigabit, та за 2020 рік ми розширили покриття високошвидкісного інтернету до 100 тисяч домогосподарств та офісів, і втричі збільшили базу гігабітних абонентів".

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Протягом року обслуговування клієнтів Vega відбувалося з дотриманням усіх норм безпеки й заходів із запобігання поширення на території України вірусуCOVID-19. Піклуючись про здоров’я працівників та абонентів, компанія направила понад 1,3 млн грн на забезпечення протиепідемічними засобами.

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