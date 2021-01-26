Рішення прокурора і позиція ВАКС по "Роттердам+" розвіяли всі сумніви щодо складу злочину у цій справі, – ексгенпрокурор

Він підкреслив, що рішення САП про повторне закриття справи "Роттердам+" було більш ніж очікуваним і логічним

Рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Офісу генерального прокурора і Вищого антикорупційного суду щодо закриття справи "Роттердам+" є остаточним, безповоротним і має покласти край всім спекуляціям у цій справі. Про це заявив ексгенеральний прокурор України Святослав Піскун, повідомляє "Znaj.ua".

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"Можна говорити що завгодно, будь-які думки висловлювати, але висловлювання повинні закінчитися там, де є рішення відповідального за це прокурора. А як мені відомо, там особисто генеральний прокурор приймав рішення з цього питання. Генеральний прокурор, коли приймає рішення, то він відповідає за це рішення. І друге – підтвердили це рішення у ВАКС. Тому, знаєте, я за процес і за правду", - заявив Святослав Піскун в ефірі телеканалу "Україна 24".

Ексгенпрокурор наголосив, що рішення САП про повторне закриття справи "Роттердам+" було більш ніж очікуваним і логічним.

"До цього все рухалось, починаючи з 27 серпня 2020 року. Тоді було винесено перше рішення, яке декілька раз було підтримано і антикорупційним прокурором, і Вищим антикорупційним судом", – додав Святослав Піскун.

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Нагадаємо, 21 січня 2021 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура остаточно закрила справу "Роттердам+" через відсутність складу злочину. Відповідне рішення раніше було підтверджено Офісом генерального прокурора, Вищим антикорупційним судом і Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду.

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Розслідування тривало майже 4 роки і слідство не встановило збитки від дії формули. Понад 10 українських та міжнародних експертиз підтвердили, що формула була законною і обґрунтованою.

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