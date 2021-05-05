Рішення про звільнення 4 з 6 членів НКРЕКП відкладено на час апеляції

Дата розгляду апеляції на поточний момент не встановлена. Згідно з рішенням суду, повноваження 4 членів НКРЕКП незаконні із січня 2020 року

Кабінет міністрів подав апеляційну скаргу на рішення Окружного адмінсуду Києва про необхідність звільнення 4 членів НКРЕКП, строк повноважень яких закінчився.

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Як повідомляє "РБК-Україна", про це свідчить інформація на урядовому порталі "Судова влада України".

Суд визнав незаконними повноваження 4 членів НКРЕКП: Валерія Тарасюка, Ольги Бабій, Олексія Магди та Руслана Кайдаша. Він зобов'язав уряд звільнити цих членів і провести новий відкритий конкурс, в якому вони також можуть взяти участь.

Таке рішення суд виніс ще 16 березня, воно мало набрати чинності 30 квітня, проте уряд вирішив подати апеляційну скаргу.

Дата розгляду апеляції на поточний момент не встановлена і питання звільнення цих чиновників відкладено до винесення апеляції.

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Окружний адмінсуд дійшов висновку про нелегітимність 4 із 6 членів НКРЕКП, оскільки вони були призначені тимчасово, строком на 3 місяці, до моменту призначення постійних членів НКРЕКП на підставі відкритого конкурсного відбору.

Відповідно, згідно з рішенням суду, після закінчення терміну перебування на посаді цих 4 тимчасових членів, тобто із січня 2020 року, рішення НКРЕКП приймаються неправомочним і некомпетентним складом.

Рішення суду прийнято за позовом компанії ТОВ "ТЕХНОІНВЕСТ" (Київська область).

Нагадаємо, чинний склад НКРЕКП був призначений у жовтні 2019 року указом президента Володимира Зеленського строком на 3 місяці. Однак 4 члени комісії, включаючи голову Тарасюка, як і раніше займають ці посади.

У 2020 році питання неконституційності НКРЕКП почав розглядати Конституційний суд України.