Реформа пенсійної системи: чому українці не довіряють державі

Швидкість у запровадженні реформи тільки заради "пташки" на спрацює

Чи будуть отримувати пенсію українці, які сьогодні працюють, ніхто не дасть гарантії. Точно відомо одне – щоб вистачило для життя на пенсії, треба починати відкладати вже сьогодні.

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Що пропонують українцям, скільки відкладати і де зберігати – розбиралися кореспонденти новин "Сьогодні" Інна Гуріненко, Валерія Шапоренко та Іван Наконечний.

У селі Пашківка Київської області Леся Кіпіч керує будинком культури і має від сільради мінімальну зарплату, як і її колеги – бібліотекарка, керівники хорів та гуртків. Вона впевнена, що додатковим відрахуванням її колеги не зрадіють.

Про додаткові внески заговорили нардепи більше року тому. Спершу йшлося про 2 відсотки від зарплати з роботодавця і 1 відсоток з працівника.

Галина Третьякова, народний депутат, голова комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, заявляла, що комітет вів консультації з центральними органами виконавчої влади щодо пошуку грошей, якими буде наповнюватися ще один, окремий від уже чинного, пенсійний фонд.

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Перший – солідарний для пільгових виплат за інвалідністю чи військовим. Решта громадян матимуть гроші зі своїх пенсійних рахунків. Хто скільки відкладе. Інакше сподіватися на пенсію в Україні, як це діє зараз, – марно.

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25 вересня 2020 року прем’єр Денис Шмигаль на лекції "Україна мрії" студентам Львівської політехніки заявив:

"Ми не зможемо платити пенсії в майбутньому через років 15. Це звичайна математика і економічна демографія. Я веду свій список злочинів проти України за 30 років, і один з них – це відсутність накопичувальної пенсійної системи".

Та швидкість заради "пташки" тут на спрацює, – переконують експерти.

Павло Кухта в.о. міністра економіки (2020), керівник з політичних питань Київської школи економіки, вважає, що це не та річ, яку треба з пів-копняка запроваджувати, бо хто зможе віддавати додаткові гроші?

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А народний депутат Сергій Магера нагадує, що це – колосальне додаткове фіскальне навантаження, котре взагалі не адекватне в часі, враховуючи економічну кризу.

Та й закони до пенсійних новацій не готові. Накопичувати в Україні можливо лише в гривнях. Чому? Автори мовчать. Як і про те, хто гарантує, що шалені суми в масштабах країни не перетворяться на... копійки, як уже було в радянському Ощадбанку.

Павло Кухта каже:

"Якщо буде криза, люди побачать, що їхні заощадження згоріли, довіру буде остаточно підірвано, і навіть у банки потім гроші не понесуть".

А тим часом запустити пенсійну реформу планують за два роки – 2023-го.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" писав, чому деякі роботодавці не виживуть при реформі пенсійної системи.

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Нагадаємо, в Україні тривають спроби запустити накопичувальну пенсійну систему.

Тепер Кабмін запропонував ввести професійні накопичувальні пенсії для окремих категорій осіб до 35 років і тих, хто має право на пільгові пенсії. Уряд пропонує Раді три професійні пенсійні програми.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

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