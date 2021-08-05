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Проєкт про підвищення тарифів на залізничні перевезення потребує доопрацювання – заява АСС Ukraine

5 серпня 2021 16:45

Ірина Ненько Ірина Ненько

Бізнес-спільнота вважає необґрунтованим чергове підвищення тарифів "Укрзалізниці" на вантажні перевезення

/ Фото: Pixabay

Бізнес-спільнота вважає необґрунтованим чергове підвищення тарифів на вантажні перевезення залізницею і закликає Мінінфраструктури доопрацювати відповідний проєкт наказу. Про це йдеться у заяві Американської торгової палати в Україні (АСС Ukraine), розміщеній на її сайті, повідомляє "Znaj.ua".

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"Компанії – члени Американської торгової палати в Україні, не підтримують поточну редакцію проєкту наказу, запропоновану Міністерством, і наголошують на неприпустимості підвищення тарифів на залізничні перевезення", – відзначається в заяві.

Зокрема, в ACC Ukraine звернули увагу, що зараз рентабельність вантажних перевезень знаходиться на досить високому рівні, адже операційний результат сегмента вантажних перевезень у 2019 році склав 27%, а у 2020 році – 17%, що значно перевищує показники сусідніх країн. Тому причин для підвищення тарифів на вантажні перевезення немає.

"Мета підвищення тарифів, передбачена проєктом наказу, залишається незрозумілою, з огляду на відсутність наданого фінансового плану вантажних перевезень "Укрзалізниці", де були б вказані збитки та необхідність в підвищенні тарифів", – вважають в ACC Ukraine.

І нагадали, що УЗ вже неодноразово збільшувала тарифи на вантажні перевезення, що змушувало бізнес переходити на використання альтернативних видів транспортування, внаслідок чого залізниця втрачала обсяги перевезень і доходи.

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Окрім того, в ACC Ukraine наголосили на необхідності вирішення проблеми збитковості пасажирських перевезень, які продовжують субсидіювати за рахунок доходів від вантажних, і закликали Міністерство інфраструктури доопрацювати проєкт наказу з урахуванням пропозицій бізнес-спільноти.

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"Бізнес-співтовариство вважає, що основною метою проєкту наказу є не поліпшення тарифної політики на залізничному транспорті або пошук економічно обґрунтованих тарифів, а чергове зростання вартості залізничних перевезень", – відзначається у заяві.

Нагадаємо, Мінінфраструктури оприлюднило проєкт із підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення і скасування позакласних вантажів. Через це тарифи для перевізників виростуть на 30%. Проти цього рішення виступили експерти і бізнес: вони заявили, що відомство не надало жодних економічних обґрунтувань чергового підвищення. Тим часом за останні десять років тарифи вже зросли на 195%, а перевезення в Україні зараз є високорентабельними.

Раніше ексглава правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що питання тарифоутворення на послуги "Укрзалізниці" може вирішуватися тільки після того, як буде проведено повноцінну реформу компанії.

У той же час генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак заявив, що мільярди прибутків "Укрзалізниці" від вантажних перевезень не направляються на розвиток компанії, а витрачаються на утримання непрофільних активів і розкрадаються.

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Нагадаємо, 5 липня 2021 року на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України було опубліковано проєкт наказу "Про внесення змін до коефіцієнти, які застосовуються до тарифів збору тарифів на залізничні перевезення вантажів в межах України і супутні послуги".

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