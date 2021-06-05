Наближені до керівництва НКРЕКП трейдери паразитують на "Енергоатомі", – нардеп

Наливайченко підкреслив, що НКРЕКП стала на захист компаній, які лише за минулий рік пограбували "Енергоатом" мінімум на 8 млрд грн

Наближені до керівництва національного регулятора НКРЕКП паразитують на державних енергетичних компаніях, в першу чергу "Енергоатомі". Про це заявив ексглава СБУ, народний депутат, голова Тимчасової слідчої комісії з питань кризи в енергетиці Валентин Наливайченко, пише "Znaj.ua".

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"Останні два роки група наближених до керівництва НКРЕКП фірм-прокладок паразитують на державних енергетичних компаніях, заробляючи мільярди гривень на національних активах", - зазначив нардеп.

Наливайченко наголосив, що 2 червня НКРЕКП відкрито стала на захист схем "торгівлі повітрям" і компаній, які лише за минулий рік пограбували державний "Енергоатом" мінімум на 8 мільярдів гривень.

"Наголошую, керівництво НКРЕКП прийняло відверто корупційне рішення, яке дозволить наближеним до нього трейдерам і надалі паразитувати на державних підприємствах. Наша ТСК у парламенті проводить власне розслідування, хто саме стоїть за цим рішенням, та які корупційні мотиви були у членів НКРЕКП для його прийняття", - зазначив ексглава СБУ.

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Раніше повідомлялося, що в травні 2021 року ціна на оптовому ринку електроенергії опустилася до рекордно низького значення. В окремі дні ціни падали до 43-44 коп./кВт·год. Причиною стали махінації групи трейдерів. НКРЕКП офіційно визнала махінації лише 2 червня після звернень Міністерства енергетики.

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Однак комісія офіційно відмовилася змінювати правила роботи ринку для припинення таких махінацій, обмежившись наміром у ручному режимі слідкувати за трейдерами. Усі пропозиції Міністерства енергетики комісією були проігноровані.

За розрахунками економіста Бориса Кушнірука, тільки в травні, через цінові махінацій трейдерів при мовчазній згоді НКРЕКП, державний "Енергоатом" недоотримав 120 млн євро (4 млрд грн), що дорівнює третині всього бюджету компанії на капітальні інвестиції.