Під час запровадження накопичувальної пенсійної системи навантаження для бізнесу вирости не повинно, – Петрашко

Міністр також підкреслив, що уряд зараз не розглядає будь-які ініціативи щодо підвищення податків

Запровадження накопичувальної пенсійної системи не повинно збільшити податкове навантаження на бізнес. Про це заявив міністр економіки Ігор Петрашко в інтерв'ю "Корреспонденту", пише "Obozrevatel".

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"В уряді йшли активні дискусії про введення накопичувальної пенсійної системи. Одна з наших ключових позицій була такою: ми підтримуємо ідею накопичувальної системи, але за умови, що її введуть не за рахунок збільшення податкового навантаження на бізнес", – заявив Петрашко.

Міністр також наголосив, що виступає проти підвищення податків, і уряд зараз не розглядає будь-які ініціативи в цьому напрямку.

"З точки зору кардинального впливу на економічні показники ніяких ініціатив щодо підвищення податкового навантаження зараз немає, і ми такого не робимо", – повідомив Петрашко.

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Раніше економіст Борис Кушнірук зазначив, що запропоновані владою законопроєкти щодо впровадження накопичувального рівня пенсійної системи не передбачають механізмів захисту заощаджень громадян. На його думку, ця реформа вигідна лише фінансовим посередникам.

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Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти щодо впровадження накопичувального рівня пенсійної реформи – депутатський "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення" (рег. №2683) і урядовий "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо накопичувальної професійної пенсійної системи" (реєстр.№4408), кожен з яких, за словами експертів, передбачає додаткові витрати для бізнесу.

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