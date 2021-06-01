Після звільнення з "Нафтогазу" Зеркаль пішла в Міненерго боротися з Nord Stream 2

Радник міністра енергетики отримала запевнення ЄС, що там не підтримують російський проєкт

Лана Зеркаль / Фото: Facebook

Після звільнення з НАК "Нафтогаз України", де дипломат і юрист-міжнародник Олена Зеркаль обіймала посаду радника голови правління, вона вже отримала посаду радника міністра енергетики Германа Галущенка.

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Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Вона взяла участь в онлайн-зустрічі Галущенка з єврокомісаром Кадрі Сімсон, на якій було підтверджено стратегічне енергетичне партнерство України з ЄС і обговорили виконання Плану реалізації Меморандуму про взаєморозуміння щодо стратегічного енергетичного партнерства України з ЄС.

Заступник міністра енергетики з європейської інтеграції Ярослав Демченков, міністр енергетики Герман Галущенко і радник міністра Олена (Лана) Зеркаль / фото Міністерства енергетики України

На зустрічі сторони приділили увагу російському газопроводу "Північний потік – 2" (Nord Stream 2). Єврокомісар підтвердила, що позиція європейської сторони є незмінною в цьому питанні: "Північний потік – 2" не виконує функцію диверсифікації постачання газу, а ЄС не підтримує реалізацію цього проєкту".

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Нагадаємо, Зеркаль у січні-2020 прийшла у НАК, де очолила роботу і супровід міжнародних арбітражів та іноземних судових і виконавчих справ "Нафтогазу" проти Росії, Вона допомогла відсудити у "Газпрому" майже 3 млрд доларів.