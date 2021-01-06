Після суспільного резонансу НКРЕКП не наважилася прийняти дискримінаційну норму для "зеленої" енергетики

Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), перенесла ухвалення рішення про розподіл ДП "Гарантований покупець" отриманих від НЕК "Укренерго" коштів у рамках кредитів держбанків на погашення заборгованості 2020 року перед електрогенерацією, зокрема станціями зеленої генерації. Як передає Інтерфакс-Україна, відповідне рішення прийнято на засіданні регулятора у середу, пише "Znaj.ua".

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"Переносимо на наступне засідання", - сказав голова НКРЕКП Валерій Тарасюк, аргументувавши це необхідністю подальшого обговорення проєкту.

Він також додав, що запланована до прийняття постанова перебувала у відкритому доступі для громадського обговорення всього 1 день, разом з тим за законодавством на це має бути виділено 3 робочих дні.

Згідно із проєктом рішення, оновленим пізно ввечері у вівторок, ДП "Гарантований покупець" пропонувалося кошти, отримані від ПрАТ НЕК "Укренерго" у рамках кредиту, наданого АТ "Ощадбанк", АБ "Укргазбанк" і АТ "Укрексімбанк", направити на погашення заборгованості, накопиченої у 2020 році перед виробниками електроенергії, крім заборгованості перед виробниками ресурсу з альтернативних джерел.

Напередодні засідання НКРЕКП ряд бізнес-спільнот, асоціацій ВДЕ виступили категорично проти пропонованого рішення, наполягаючи на погашенні за рахунок цих коштів 40% боргів перед ВДЕ до 1 серпня в сумі близько 9 млрд грн.

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У самому засіданні НКРЕКП взяли участь ряд народних депутатів і представників інвесторів у ВДЕ, які закликали комісію утриматися від прийняття рішення, що завдає, на їхню думку, шкоди інвестиційному клімату України і ставить під загрозу розвиток відновлюваної енергетики.

Як повідомлялося, уряд у грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії "Укренерго" на суму 11,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП "Гарантований покупець", а воно, відповідно, перед виробниками "зеленої" енергії.

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Інвестори в зелену енергетику припустили, що держава планувала виконати свої зобов'язання і своєчасно погасити 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року.

При цьому 31 грудня 2020 року НКРЕКП намагалася затвердити постанову, в якій би заборонялося ДП "Гарантований покупець" використовувати перераховані від "Укренерго" кошти для погашення "старого" боргу перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел. Прийняти таке рішення планувалося 6 січня.

На думку асоціацій ВДЕ, схвалення НКРЕКП такого або подібного формулювання усуне єдине поки доступне джерело для погашення "старого" боргу ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії і стане підтвердженням повної неспроможності КМУ і НКРЕКП виконати умови і зобов'язання згідно із меморандумом про взаєморозуміння, підписаним у червні 2020 року.

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Нагадаємо, зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) не спостерігається. За даними із судових реєстрів, вже більше 50 компаній, які інвестували у будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 1 млрд грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати. На думку НБУ, криза неплатежів держави за вироблену "зелену" електроенергію в країні є однією з основних причин падіння економіки України у 2020 році, оскільки рівень інвестицій в країну значно зменшився.

23 грудня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення в.о. міністра енергетики Юрію Вітренко на початку січня 2021 представити план міністерства щодо виходу "зеленої" енергетики із боргової кризи.

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