Спроби НКРЕКП зберегти імпорт струму з Росії та Білорусі ледь не позбавили країну 200 млн грн, – нардеп

Водночас Валентин Наливайченко підкреслив, що заборона на імпорт струму з РФ і Білорусі діє лише до 1 жовтня 2021 року

/ Фото: Pixabay

Позитивний ефект від зупинки імпорту електричної енергії з Росії та Білорусі за місяць склав 200 млн грн. Про це повідомив народний депутат, ексглава СБУ Валентин Наливайченко, пише "Znaj.ua".

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"Ми домоглися прийняття відповідного закону, змусили основного лобіста російського імпорту – тарифну комісію НКРЕКП – його виконати. І вже зараз ці 200 млн грн залишилися в українській економіці. Не були відправлені до країни-агресора та режиму Лукашенка на фінансування гібридної війни проти України", – наголосив нардеп.

Він підкреслив, що заборона імпорту струму з Росії та Білорусі діє лише до 1 жовтня 2021 року.

"Тому зараз наше головне завдання – змусити чиновників НКРЕКП повністю зупинити закупівлю струму до того часу, поки українська енергосистема не буде інтегрована до єдиної енергомережі Європейського Союзу. Над цим і працюємо! Це відповідає нашим національним інтересам", – додав ексглава СБУ.

Нагадаємо, 26 травня НКРЕКП прийняла рішення обмежити імпорт лише на 4 місяці, всупереч вимогам закону, який передбачає заборону як мінімум до кінця 2021 року.

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Тимчасове рішення комісії розкритикували народні депутати, вимагаючи повної заборони. Також за повну заборону імпорту виступило Міненерго.

З початку 2021 року Україна імпортувала з Росії та Білорусі 700 млн кВт·год на суму понад 1 млрд грн. Імпорт став однією з причин рекордної збитковості державних енергетичних компаній. Зокрема НЕК "Укренерго" 2020 рік закінчила зі збитками 27,5 млрд грн. Борги компанії перевищують 30 млрд грн.