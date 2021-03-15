Чому бізнесу вигідно відкрити зарплатний проєкт у ПриватБанку саме в березні

Найбільший державний банк "ПриватБанк" допомагає українським підприємцям заощадити під час кризи. Сайт "Сьогодні" розповідав, що на початку лютого ПриватБанк запустив масштабну програму "Успішний бізнес!", за якою надає безплатний або пільговий доступ до тих банківських послуг, що в найбільшій потребі серед представників малого та середнього бізнесу.

15 березня стартує четвертий, фінальний етап цієї програми – "Зарплатний проєкт", який дасть змогу бізнесу переказувати зарплату співробітникам на карти безкоштовно або з мінімальною комісією.

На сьогодні 46% українських компаній вже перераховують зарплату своїм співробітникам саме через ПриватБанк. Популярність зарплатних проєктів цього банку пояснюється, зокрема, тим, що гроші приходять миттєво і з мінімальною комісією за розрахунково-касове обслуговування. Їх можна переказувати з будь-якого банку, фактично з будь-якої точки світу. А застосунок "Приват24 для бізнесу" дає змогу зараховувати зарплату однією відомістю і формувати бухгалтерську звітність за лічені хвилини, заощаджуючи час і трудовитрати.

Для працівників також зручно отримувати зарплату саме в ПриватБанку. Тут розгалужена мережа відділень, понад 20 тисяч банкоматів і терміналів самообслуговування. Це робить ПриватБанк найдоступнішим банком України. Ймовірно, саме тому 56% працівників у країні вже мають зарплатні карти "Привату", які, до речі, видають безплатно.

Ті представники бізнесу, які приєднаються до зарплатного проєкту під час акції – з 15 по 26 березня – зможуть перераховувати гроші через застосунок "Приват24 для бізнесу" абсолютно безкоштовно, а через відділення банків – удвічі дешевше, ніж зазвичай.

Тепер тариф за розрахунково-касове обслуговування зарплатних проєктів становить у банку 0,5%, а якщо робити переказ онлайн, через застосунок, – 0,25% суми. У період акції "Успішний бізнес!" комісія у відділенні банку становитиме лише 0,25%, а через застосунок – 0%, тобто безплатно. Причому зараховувати ці цільові виплати можна на карти будь-якого українського банку.

Для участі в програмі ПриватБанку є тільки одна умова: потрібно бути юридичною особою або фізичною особою-підприємцем (ФОП) і не мати ще відкритого зарплатного проєкту в ПриватБанку.

Зокрема, акція може зацікавити компанії, які досі платять зарплату співробітникам готівкою з виторгу. Українське законодавство стає все більш вимогливим у питаннях виплати зарплат. Зарплатний проєкт у ПриватБанку гарантує, що підприємство або ФОП не дорікнуть за те, що вони платять працівникам зарплату "в конвертах".

Щоб долучитися до зарплатного проєкту на пільгових умовах, необхідно зареєструватися для участі в програмі "Успішний бізнес" у період з 15 по 28 лютого за посиланням. Також треба прийняти дзвінок від банку і назвати ЄДРПОУ підприємства для підтвердження участі в акції, а потім відкрити зарплатний проєкт або залишити заявку на під'єднання, і все. Пільгові умови діятимуть у період проведення акції, до середини червня.

Додамо, що компанії, які виплачують зарплату через ПриватБанк, мають право на більший кредитний ліміт. А співробітники можуть оформити зарплатні digital-карти в "Приват24" абсолютно безкоштовно і не виходячи з дому.

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