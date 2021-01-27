Петрашко "віджимає" контроль за ветеринарною службою, – ЗМІ

А це – видача дозволів і сертифікатів, зокрема, на експорт зернових трейдерам у портах

Міністр економрозвитку Ігор Петрашко намагається забрати у новоствореного Міністерства агрополітики контроль над ветеринарною службою.

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Про це повідомляє AgroPolit.com з посиланням на власні джерела в уряді. За інформацією видання, міністр підготував проєкт положення про функції відновленого відомства, куди навмисно не включили контроль за Держпродспоживслужбою та всією вертикаллю безпечності продуктів, а також ветеринарно-санітарною вертикаллю.

"Ігор Петрашко намагається вхопитися за останню соломинку в питанні контролю за споживсужбою і забрати це право у аграрного міністра Романа Лещенка, але той не дає. Всі чудово розуміють, що це остання спроба Петрашко забрати під свій контроль видачу сертифікатів на експорт зернових трейдерам у портах, перевірки бізнесу, видачу дозволів та сертифікатів, але з юридичної сторони це нонсенс, бо вже є діюче положення про Мінагро № 1119", – розповів співрозмовник видання.

Він також додав, що міністр агрополітики наполягає, що ліквідацію міністерства було зупинено і його поновили, тож вся його структура вже є, і в ній передбачено Держпродспоживслужбу, згідно з постановою уряду від 25 листопада 2015 р. № 1119 "Про затвердження Положення про Мінагрополітики".

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Раніше AgroPolit.com вже повідомляв, що наразі в уряді намічається багатовладдя за агросектором, яке породжує нездорове бажання міністра економіки за будь-яку ціну залишити за собою хоч якусь частину контролю за агросектором.

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Нагадаємо, народний депутат фракції "Батьківщина" Валентин Наливайченко раніше заявив, що за 8 місяців міністр економіки Ігор Петрашко не зробив жодного кроку, щоб допомогти українцям вижити під час карантину, і назвав його найпровальнішим міністром економіки. А народний депутат України, член комітету ВР з питань економічного розвитку Людмила Буймистер заявила, що депутати незадоволені роботою міністра економіки Ігоря Петрашко, який не має плану виходу із кризи і проводить незрозумілу кадрову політику.

Водночас економічний експерт Борис Кушнірук зазначив, що програма Мінекономіки з кредитування бізнесу провалилася через високі ставки і непрозорі умови. А також звернув увагу, що кредити за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" складають лише 4,85% від загального обсягу кредитів малого та середнього бізнесу.

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