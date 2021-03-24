Першопричина високої аварійності ТЕС у відсутності коштів для виконання планових ремонтів, – ДТЕК Енерго

Висока аварійність ТЕС у період опалювального сезону обумовлена тим, що генерації не мали фінансової можливості на початку 2020 р. проводити планові ремонти. А заплановані ремонти на осінь 2020 р. змушені були перенести на 2021 через підвищену затребуваність енергосистемою. Про це говорив Ільдар Салєєв, генеральний директор ДТЕК Енерго, на круглому столі Energy Club, присвяченому проблемам цього опалювального сезону.

"Проблема з аварійністю – це проблема, яку треба було вирішувати ще з березня минулого року. Коли зазвичай ми починаємо планові ремонти і готуємо блоки до ОЗП. У нас не було такої можливості. Станції були у простої і без коштів для виконання ремонтної програми. Коли наприкінці року з'явилася фінансова можливість проводити планові ремонти, нам їх не дозволяли робити через зростання навантаження і затребуваності обладнання енергосистемою. Всі планові ремонти з листопада 2020 року ми переносили вже на 2021 р".

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У ДТЕК підтвердили, що у цей опалювальний сезон в ОЕС України виробляла електроенергію всім доступним обладнанням. На постійній основі працювало 26-28 енергоблоків, у той час як минулого ОЗП – тільки 17-18.

"Якщо раніше дрібні ремонти ми могли робити, коли обладнання знаходилося в резерві, то починаючи з грудня у нас жоден блок не простоював у резерві. Безумовно підвищене навантаження і відсутність планових ремонтів – це все значно відобразилося на аварійності", – розповів генеральний директор ДТЕК Енерго.

Салєєв спростував звинувачення в умисному виведенні енергоблоків в аварійний ремонт:

"Коли знизилося навантаження на теплову генерацію і з'явилося багато резервних блоків – ми отримали можливість проводити дрібні і середні ремонти. Саме тому різко знизилася аварійність. Ніяких навмисних виводів у аварійні ремонти не було в цей опалювальний сезон. Ми виводили в аварійний ремонт замість планових, але водночас забезпечували додатковими потужностями. Разом із фахівцями Укренерго ми знайшли рішення, як забезпечити, щоб Луганська ТЕС працювала трьома блоками в ОЕС України. Цього раніше ніхто не робив".

У ДТЕК вважають, що проблема аварійності лежить в розбалансованості і некерованості ринку. І перш за все треба вирішити питання кругових багатомільярдних боргів у всіх генерацій.

"З вересня минулого року по лютий нинішнього борг Укренерго перед ТЕС ДТЕК Енерго за роботу на балансуючому ринку становить 2,4 млрд гривень. Це вартість нашої річної ремонтної кампанії. Але це не проблема боргів тільки у нас і Укренерго. Необхідно вирішувати питання з боргами абсолютно у всіх генерацій. Якщо енергосистемі необхідно, щоб у період підвищеного попиту генерація мала працюючі блоки, то також потрібно вирішувати питання підтримки резерву потужностей і плати за неї. Це дасть можливість генерації утримувати ці блоки протягом усього року для роботи у сезонні піки споживання", – резюмував Ільдар Салєєв.

Нагадаємо, що ДТЕК Енерго почав річну ремонтну кампанію, в яку планує інвестувати 2,3 млрд гривень.

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